«Ветераны России» потребовали не допустить возобновления вещания «Дождя»

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Общественное движение «Ветераны России» обратилось к главам Минцифры и Роскомнадзора с просьбой не допустить возобновления вещания телеканала в России и отслеживать его контент на всех кабельных телеканалах.

Соответствующее сообщение размещено на сайте организации со ссылкой на новость, вышедшую на сайте NEWS.ru, который, в свою очередь, цитирует заявление председателя «Ветеранов России» Ильдара Резяпова.

«Подобные СМИ ведут пропаганду идеологии под видом антивоенной риторики и фактически осуществляют предательскую акцию по отношению к России и ее многонациональному народу», — приводится цитата из заявления Резяпова.

Работа канала, также говорится в заявлении «Ветеранов России», «создает угрозу национальной безопасности в информационной сфере», а сотрудники "Дождя" являются «носителями радикальных взглядов и разжигают русофобию».

Телеканал "Дождь" был заблокирован в РФ вскоре после начала российского вторжения в Украину. "Дождь" объявил о вынужденной приостановке вещания. 18 июля — через 137 дней после того, как "Дождь" предыдущий раз был в эфире, телеканал возобновил вещание — на ютьюбе вышел выпуск вечерних новостей. Редакция "Дождя" теперь находится вне России. Пока телеканал вещает несколько часов в день, но уже осенью, заявила гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева, планируется «большой запуск».

«Ветераны России» в октябре 2021 года жаловались в СК и Генпрокуратуру на рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости «тратить миллионы» на празднование Дня Победы. СК начал проверку, Моргенштерн покинул Россию. В конце декабря «Ветераны России» обратились к Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ с просьбой привлечь руководство и сотрудников «Мемориала». Верховный суд 28 декабря принял решение о ликвидации «Мемориала», ЕСПЧ потребовал приостановить его исполнение. В январе 2022 года движение попросило СК и Генпрокуратуру завести уголовное дело о «реабилитации нацизма» на , который также покинул Россию.