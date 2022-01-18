«Ветераны России» попросили СК и Генпрокуратуру завести на Виктора Шендеровича уголовное дело о «реабилитации нацизма»

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Общественное движение «Ветераны России» обратилось к Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ с просьбой привлечь писателя к уголовной ответственности по статье «Реабилитация нацизма».

Шендерович, заявил Znak.com председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, «дискредитирует заслуги СССР в победе над нацистской Германией».

Поводом для обращения в СК и Генпрокуратуру стало выступление Шендеровича в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 6 мая 2021 года, в ходе которого он, по мнению представителей движения, «отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, своими высказываниями распространял ложь о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и обесценивал надписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага».

«Ветераны России» в октябре 2021 года жаловались в СК и Генпрокуратуру на рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости «тратить миллионы» на празднование Дня Победы. СК начал проверку, Моргенштерн покинул Россию.

В конце декабря «Ветераны России» обратились к Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ с просьбой привлечь руководство и сотрудников « ». Верховный суд 28 декабря принял решение о ликвидации «Мемориала», ЕСПЧ потребовал приостановить его исполнение.

Виктор Шендерович был объявлен «иностранным агентом» в конце декабря, в январе он рассказал, что уехал из России.

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