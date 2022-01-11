Виктор Шендерович уехал из России

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Писатель и публицист объявил, что покинул Россию из-за угрозы уголовного преследования по заявлению бизнесмена .

Шендерович рассказал в фейсбуке, что всегда являлся по повесткам на допросы и в суды, но решил воздержаться «от личного участия в уголовном деле, которое светит по заявлению „кремлевского повара“ Пригожина». «Я принял решение переждать снаружи», — написал Шендерович.

В конце декабря 2021 года юридическая служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина передала в полицию заявление о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении Виктора Шендеровича из-за высказываний в адрес Пригожина.

Шендерович в своей публикации об отъезде из России отметил, что статья о клевете предусматривает ограничение свободы на время следствия. «И у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена», — сказал он.

Пригожин, судя по опубликованному «Конкородом» заявлению, просил возбудить уголовное дело из-за высказываний Шендеровича в эфире «Эха Москвы» о связи Пригожина с частной военной компанией Вагнера, сотрудники которой, утверждал публицист, причастны к в ЦАР. Пригожин связь с ЧВК Вагнера отрицает.

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