Российские власти пытаются заставить «Википедию» удалить статьи о вторжении в Украину. Самое время их прочесть Вот список материалов онлайн-энциклопедии, в которых война описана не так, как хочет Кремль

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Роскомнадзор объявил, что вводит «меры понуждения» в отношении «Википедии». Поисковики обязаны будут ее как нарушителя российских законов. Причина — отказ онлайн-энциклопедии удалить «ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», заявил Роскомнадзор.

На «Википедии» есть отдельная страница со списком запрещенных в России статей. Среди них материалы про наркотики, взрывчатые вещества, самоубийство. А кроме этого, девять статей про войну на русском и английском языках и два фрагмента из статьи про Путина, касающиеся этой же темы. Приводим полный список запрещенных материалов «Википедии» о войне с короткими из каждого.

Внимание. Правила «Википедии» позволяют любому человеку редактировать почти каждую статью. Статьи подвергаются проверкам, но на 100% от ошибок и намеренного искажения фактов они не защищены. Иногда из-за этого случаются вот такие истории. Или такие — совсем уж удивительные.

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, что стало результатом серьезной эскалации российско-украинской войны, начавшейся в 2014 году. Вторжение вызвало крупнейший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. и треть населения вынуждена была покинуть свои дома. Вторжение также вызвало глобальную нехватку продовольствия.

Термин рашизм (русизм/рашизм) стал неформально распространяться в 2008 году, во время российско-грузинской войны. Его популярность в украинских СМИ возросла после аннексии украинского Крымского полуострова Российской Федерацией, катастрофы Boeing 777 под Донецком и начала российско-украинской войны в 2014 году во многом благодаря русскоязычной песне «Это, детка, [рашизм]!» украинского композитора и автора-исполнителя Бориса Севастьянова.

2 мая термину «Рашизм» был посвящен выпуск рассылки «Сигнал».

Быстрое проникновение бронетанковых подразделений и отрядов специального назначения глубоко на территорию Украины должно было блокировать крупные группировки Украины. Одной из целей было создать убедительную угрозу для Киева, чтобы военные и гражданские власти покинули столицу. <…> Попытка захвата Киева завершилась поражением и отступлением российских войск, в то же время украинскими властями ее завершение расценивается как временный отказ от попыток блокирования и захвата Киева.

Американский аналитический центр Институт по изучению войны в своем отчете, опубликованном 13 мая, отметил, что Украина, похоже, выиграла битву за Харьков, но указал, что дальнейшие попытки украинских войск нарушить пути коммуникаций российской группировки в Изюме вряд ли будут успешными в ближайшее время.

21 мая израильский военный эксперт Давид Гендельман в материале BBC объяснил провал наступления российских войск: «Российская армия после чеченских войн в основном ставила перед собой задачу подготовки к краткосрочным войнам. Вроде той, что была в Грузии в 2008 году. За пять дней — раз, и в дамки. <…> В ходе долговременной кампании вскрылись все традиционно присущие российской армии проблемы — как с логистикой, так и со связью, разведкой и взаимодействием».

В апреле, после вывода российских войск из Киевской области, в населенных пунктах, находившихся под их контролем, были обнаружены свидетельства массовых убийств гражданского населения. Наибольшее внимание мировое сообщество обратило на резню в Буче, которую, по данным очевидцев, спутниковых снимков, радиоперехвата и видео с дронов, устроили российские военные. <…> Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине также обращает внимание на возможные нарушения прав человека украинскими силовиками и членами подразделений территориальной обороны.

Во время вторжения России в Украину в 2022 году украинские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании фосфорных боеприпасов: в боях за Киев и Краматорск в марте, а также против обороняющихся на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе в мае. В свою очередь Министерство обороны России утверждало, что Вооруженные силы Украины использовали фосфорные боеприпасы при обороне аэродрома Гостомель в конце февраля.

Экспертизы, позволяющие установить, имело ли место применение фосфорных боеприпасов, не производились, а анализ фото- и видеоматериалов допускает различные интерпретации.

Разрушение городской больницы № 3 в Мариуполе из-за авиаудара российских войск 9 марта 2022 года. В результате погибли пять человек (в том числе беременная женщина с ребенком) и как минимум 17 человек получили ранения.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, не отрицая факт обстрела больницы со стороны российских войск, заявили, что помещение больницы служило опорным пунктом для украинского полка «Азов» и что медперсонал и роженицы из родильного отделения были эвакуированы. Позднее Министерство обороны РФ назвало взрывы рядом с больницей «постановочными», а обвинения России в бомбардировке — «информационной провокацией» со стороны Киева. Президент Украины Владимир Зеленский назвал бомбардировку роддома окончательным доказательством того, что происходит геноцид украинцев.

24 октября 2014 года на встрече дискуссионного клуба «Валдай» Путин сделал программное заявление, которое по важности политологи сравнили с его мюнхенской речью 2007 года. Путин возложил на Запад вину за войну в Украине, ставшую, по его мнению, результатом переворота, поддержанного западными державами. Общий смысл выступления заключался в возложении ответственности за развал системы глобальной безопасности на американскую администрацию и обвинение их в диктатуре на международной арене.

Решение Путина о вторжении на Украину осудили лидеры ряда государств и более 200 нобелевских лауреатов. С критикой действий Путина выступили европейские, западные, израильские СМИ. 16 марта сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал Владимира Путина военным преступником и . 24 марта сейм Польши также признал Путина военным преступником и осудил акты насилия, геноцида, военные преступления и преступления против человечества, совершенные Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины.

Правозащитная организация Amnesty International в своем расследовании пришла к выводу, что удар по театру был преднамеренным, так как театр был крупным и хорошо заметным объектом, вокруг него была примерно 100-метровая зеленая зона, которую окружала широкая дорога, а удар был нанесен ясным утром. При этом бомба попала непосредственно в здание, а никаких военных объектов в районе театра обнаружено не было. Российские войска вряд ли могли не знать о том, что театр является гражданским объектом, так как статус здания был четко и ясно понятен обеим сторонам конфликта. Например, как минимум за три дня до удара на земле перед передним и задним входами в театр по-русски было написано слово «ДЕТИ» достаточно крупными буквами, чтобы эти знаки можно было легко увидеть с пролетающего самолета.

После ухода российских войск на улицах города, в подвале детского лагеря и во дворах домов было найдено более 30 тел людей в гражданской одежде. Еще 67 тел было эксгумировано из братской могилы у храма Андрея Первозванного. , что 40 из них были мирными жителями и что в результате артиллерийских или танковых обстрелов с использованием противопехотных снарядов, начиненных флешеттами. По данным украинских властей, после ухода российских войск в Буче и других населенных пунктах в окрестностях Киева было обнаружено более 1000 тел. <…> Украинские следователи, местные жители, очевидцы и выжившие жертвы сообщают, что также имели место случаи изнасилований.