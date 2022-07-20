Российские власти пытаются заставить «Википедию» удалить статьи о вторжении в Украину. Самое время их прочесть Вот список материалов онлайн-энциклопедии, в которых война описана не так, как хочет Кремль
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Роскомнадзор объявил, что вводит «меры понуждения» в отношении «Википедии». Поисковики обязаны будут помечать ее как нарушителя российских законов. Причина — отказ онлайн-энциклопедии удалить «ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», заявил Роскомнадзор.
На «Википедии» есть отдельная страница со списком запрещенных в России статей. Среди них материалы про наркотики, взрывчатые вещества, самоубийство. А кроме этого, девять статей про войну на русском и английском языках и два фрагмента из статьи про Путина, касающиеся этой же темы. Приводим полный список запрещенных материалов «Википедии» о войне с короткими выдержками из каждого.
Внимание. Правила «Википедии» позволяют любому человеку редактировать почти каждую статью. Статьи подвергаются проверкам, но на 100% от ошибок и намеренного искажения фактов они не защищены. Иногда из-за этого случаются вот такие истории. Или такие — совсем уж удивительные.
2022 Russian invasion of Ukraine
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, что стало результатом серьезной эскалации российско-украинской войны, начавшейся в 2014 году. Вторжение вызвало крупнейший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Более 9,1 миллиона украинцев бежали из страны и треть населения вынуждена была покинуть свои дома. Вторжение также вызвало глобальную нехватку продовольствия.
Rashism
Термин рашизм (русизм/рашизм) стал неформально распространяться в 2008 году, во время российско-грузинской войны. Его популярность в украинских СМИ возросла после аннексии украинского Крымского полуострова Российской Федерацией, катастрофы Boeing 777 под Донецком и начала российско-украинской войны в 2014 году во многом благодаря русскоязычной песне «Это, детка, [рашизм]!» украинского композитора и автора-исполнителя Бориса Севастьянова.
2 мая термину «Рашизм» был посвящен выпуск рассылки «Сигнал».
Битва за Киев (2022)
Быстрое проникновение бронетанковых подразделений и отрядов специального назначения глубоко на территорию Украины должно было блокировать крупные группировки Украины. Одной из целей было создать убедительную угрозу для Киева, чтобы военные и гражданские власти покинули столицу. <…> Попытка захвата Киева завершилась поражением и отступлением российских войск, в то же время украинскими властями ее завершение расценивается как временный отказ от попыток блокирования и захвата Киева.
Бои за Харьков (2022)
Американский аналитический центр Институт по изучению войны в своем отчете, опубликованном 13 мая, отметил, что Украина, похоже, выиграла битву за Харьков, но указал, что дальнейшие попытки украинских войск нарушить пути коммуникаций российской группировки в Изюме вряд ли будут успешными в ближайшее время.
21 мая израильский военный эксперт Давид Гендельман в материале BBC объяснил провал наступления российских войск: «Российская армия после чеченских войн в основном ставила перед собой задачу подготовки к краткосрочным войнам. Вроде той, что была в Грузии в 2008 году. За пять дней — раз, и в дамки. <…> В ходе долговременной кампании вскрылись все традиционно присущие российской армии проблемы — как с логистикой, так и со связью, разведкой и взаимодействием».
Военные преступления в период вторжения России на Украину
В апреле, после вывода российских войск из Киевской области, в населенных пунктах, находившихся под их контролем, были обнаружены свидетельства массовых убийств гражданского населения. Наибольшее внимание мировое сообщество обратило на резню в Буче, которую, по данным очевидцев, спутниковых снимков, радиоперехвата и видео с дронов, устроили российские военные. <…> Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине также обращает внимание на возможные нарушения прав человека украинскими силовиками и членами подразделений территориальной обороны.
Обвинения в использовании фосфорных боеприпасов в период вторжения России на Украину
Во время вторжения России в Украину в 2022 году украинские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании фосфорных боеприпасов: в боях за Киев и Краматорск в марте, а также против обороняющихся на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе в мае. В свою очередь Министерство обороны России утверждало, что Вооруженные силы Украины использовали фосфорные боеприпасы при обороне аэродрома Гостомель в конце февраля.
Экспертизы, позволяющие установить, имело ли место применение фосфорных боеприпасов, не производились, а анализ фото- и видеоматериалов допускает различные интерпретации.
Обстрел больницы в Мариуполе
Разрушение городской больницы № 3 в Мариуполе из-за авиаудара российских войск 9 марта 2022 года. В результате погибли пять человек (в том числе беременная женщина с ребенком) и как минимум 17 человек получили ранения.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, не отрицая факт обстрела больницы со стороны российских войск, заявили, что помещение больницы служило опорным пунктом для украинского полка «Азов» и что медперсонал и роженицы из родильного отделения были эвакуированы. Позднее Министерство обороны РФ назвало взрывы рядом с больницей «постановочными», а обвинения России в бомбардировке — «информационной провокацией» со стороны Киева. Президент Украины Владимир Зеленский назвал бомбардировку роддома окончательным доказательством того, что происходит геноцид украинцев.
Путин, Владимир Владимирович / Отношения с Украиной (2012 — настоящее время)
24 октября 2014 года на встрече дискуссионного клуба «Валдай» Путин сделал программное заявление, которое по важности политологи сравнили с его мюнхенской речью 2007 года. Путин возложил на Запад вину за войну в Украине, ставшую, по его мнению, результатом переворота, поддержанного западными державами. Общий смысл выступления заключался в возложении ответственности за развал системы глобальной безопасности на американскую администрацию и обвинение их в диктатуре на международной арене.
Путин, Владимир Владимирович / После вторжения на Украину (2022)
Решение Путина о вторжении на Украину осудили лидеры ряда государств и более 200 нобелевских лауреатов. С критикой действий Путина выступили европейские, западные, израильские СМИ. 16 марта сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал Владимира Путина военным преступником и призвал Международный уголовный суд провести в его отношении расследование. 24 марта сейм Польши также признал Путина военным преступником и осудил акты насилия, геноцида, военные преступления и преступления против человечества, совершенные Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины.
Бомбардировка Мариупольского театра (2022)
Правозащитная организация Amnesty International в своем расследовании пришла к выводу, что удар по театру был преднамеренным, так как театр был крупным и хорошо заметным объектом, вокруг него была примерно 100-метровая зеленая зона, которую окружала широкая дорога, а удар был нанесен ясным утром. При этом бомба попала непосредственно в здание, а никаких военных объектов в районе театра обнаружено не было. Российские войска вряд ли могли не знать о том, что театр является гражданским объектом, так как статус здания был четко и ясно понятен обеим сторонам конфликта. Например, как минимум за три дня до удара на земле перед передним и задним входами в театр по-русски было написано слово «ДЕТИ» достаточно крупными буквами, чтобы эти знаки можно было легко увидеть с пролетающего самолета.
Резня в Буче
После ухода российских войск на улицах города, в подвале детского лагеря и во дворах домов было найдено более 30 тел людей в гражданской одежде. Еще 67 тел было эксгумировано из братской могилы у храма Андрея Первозванного. Экспертиза показала, что 40 из них были мирными жителями и что несколько десятков людей погибли в результате артиллерийских или танковых обстрелов с использованием противопехотных снарядов, начиненных флешеттами. По данным украинских властей, после ухода российских войск в Буче и других населенных пунктах в окрестностях Киева было обнаружено более 1000 тел. <…> Украинские следователи, местные жители, очевидцы и выжившие жертвы сообщают, что также имели место случаи изнасилований.