Роскомнадзор обяжет поисковики помечать «Википедию» как нарушителя законов РФ из-за неудаления статей о войне

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Роскомнадзор применит «меры понуждения» в отношении американского фонда , который управляет онлайн-энкциклопедией «Википедия». Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ведомство обяжет поисковые системы маркировать Wikimedia Foundation как нарушителя российского законодательства. Эта мера будет действовать до тех пор, пока фонд не устранит нарушения.

На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Роскомнадзор отметил, что Wikimedia Foundation уже привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации из «Википедии».

В апреле российский суд назначил Wikimedia Foundation два штрафа на общую сумму пять миллионов рублей за отказ удалить из «Википедии» статьи о войне. Для интернет-энциклопедии это были первые подобные штрафы в РФ.

В мае Роскомнадзор потребовал удалить из англоязычной «Википедии» статьи про российское вторжение в Украину и про «рашизм». В июне ведомство заявило, что русскоязычная версия энциклопедии должна удалить статьи «Бои за Харьков (2022)» и «Использование фосфорных бомб в период вторжения России на Украину».

Кроме того, российские власти требуют от Wikimedia Foundation исполнять закон о «приземлении» иностранных IT-компаний. Он обязывает компании открыть филиал в России и отвечать на запросы Роскомнандзора.