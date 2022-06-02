Роскомнадзор потребовал удалить из «Википедии» статьи о боях за Харьков и использовании фосфорных бомб во время войны в Украине

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Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить статьи «Бои за Харьков (2022)» и «Использование фосфорных бомб в период вторжения России на Украину». Об этом, как обратила внимание , говорится в разделе «Википедии» со списком запрещенных в России страниц.

Ведомство считает, что статьи содержат «недостоверные сведения» о «спецоперации» в Украине, в том числе «информацию об атаках на объекты гражданской инфраструктуры, многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и в рядах Вооруженных сил РФ».

Материалы были внесены в реестр информации, распространяемой с нарушением закона, 25 мая и 1 июня соответственно. Согласно требованиям Роскомнадзора, «Википедия» должна удалить статьи в течение суток с момента получения уведомления ведомства. Когда они были получены, не уточняется.

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После вторжения в Украину российские власти под угрозой блокировки потребовали удалить из «Википедии» девять статей на русском языке и две на английском о событиях войны. За отказ удалить материалы российский суд назначил Wikimedia Foundation штраф в пять миллионов рублей.

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