Роскомнадзор обязал Wikimedia Foundation открыть филиал в России по закону о «приземлении» иностранных IT-компаний

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Роскомнадзор внес организацию Wikimedia Foundation Inc., зарегистрированную в США, в перечень компаний, на которые распространяются требования российского закона о «приземлении» IT-компаний, сообщает «Интерфакс».

Wikimedia Foundation — некоммерческая организация, обеспечивающая работу «Википедии», — внесена в перечень 18 мая. В качестве ресурсов Wikimedia Foundation указаны сайты www.wikipedia.org, wikipedia.org и ru.wikipedia.org (русскоязычная «Википедия»).

По закону о «приземлении» иностранные IT-компании, в числе прочего, обязаны открыть филиал в России, отвечать на запросы Роскомнандзора и разместить на своем сайте форму для обратной связи.

Пока ни одного из требований закона организацией не исполнено, заявили в РКН.

Закон о «приземлении». Подробно

Пора познакомиться с законом о «приземлении» иностранных IT-компаний. Он позволит властям убрать из поисковиков многие неугодные сайты — и лишить их денег. Что? 11 карточек

Российские власти после начала вторжения в Украины под угрозой блокировки потребовали удалить из «Википедии» статьи на русском языке, связанные с войной. За отказ удалить материалы российский суд назначил Wikimedia Foundation штраф в пять миллионов рублей. Из англоязычной «Википедии» РКН также требует удалить статьи про российское вторжение в Украину и про «рашизм».

Еще о цензуре в России

За месяц в России ввели военную цензуру и заблокировали почти все независимые СМИ Вот как российские журфаки стараются этого не замечать

Еще о цензуре в России

За месяц в России ввели военную цензуру и заблокировали почти все независимые СМИ Вот как российские журфаки стараются этого не замечать

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь