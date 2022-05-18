Роскомнадзор потребовал удалить из англоязычной «Википедии» статьи про российское вторжение в Украину и про «рашизм»
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Роскомнадзор потребовал от Wikimedia Foundation удалить из англоязычной «Википедии» статьи про российское вторжение в Украину и про «рашизм». Копии уведомлений размещены в русскоязычном разделе «Страницы Википедии, запрещенные в России».
С точки зрения Генпрокуратуры, в этих статьях есть материалы, «содержащие недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины».
Ранее суд оштрафовал Wikimedia Foundation на пять миллионов рублей за отказ удалить русскоязычные статьи о войне в Украине.
Власти России фактически объявили незаконным распространение информации о войне в Украине, отличающейся от официальных российских заявлений. На этом основании были возбуждены более сотни уголовных и множество административных дел, большинство независимых СМИ и главные зарубежные соцсети были заблокированы в России.