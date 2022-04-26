Российский суд впервые оштрафовал «Википедию» за отказ удалить статьи о войне в Украине

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на пять миллионов рублей фонд , управляющий онлайн-энкциклопедией «Википедия», за отказ удалить из нее статьи о войне в Украине, сообщает «Интерфакс».

Суд рассмотрел два административных протокола, которые Роскомнадзор составил в отношении фонда, и признал организацию виновной по статье 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного в России контента).

По первому протоколу Wikimedia Foundation оштрафовали на три миллиона рублей. Корреспондент «Интерфакса» утверждает, что протокол составили из-за отказа удалить около десятка статей о войне в Украине. В твиттере «Русской Википедии» при этом говорится, что речь шла о пяти статьях о войне. РИА Новости пишет о пяти статьях, РБК — о семи.

Представители «Русской Википедии» говорили, что Роскомнадзор требовал удалить информацию из статей «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

По второму протоколу Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона рублей из-за отказа удалить статью «Вторжение России на Украину (2022)» и статьи о порохе и дымном порохе, сообщают представители «Википедии».

Как отмечает РИА Новости, это первые штрафы в отношении Wikimedia Foundation из-за неудаления статей о войне в Украине.

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