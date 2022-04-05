Роскомнадзор обвинил «Википедию» в «антироссийской интерпретации» событий в Украине. Ведомство требует удалить пять статей о войне

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Роскомнадзор потребовал от онлайн-энциклопедии «Википедия» удалить материалы, в которых, по мнению Генпрокуратуры РФ, распространяется «недостоверная информация» о войне в Украине.

Ведомство утверждает, что авторы «Википедии» целенаправленно дезинформируют пользователей в своих материалах, продвигая «исключительно антироссийскую интерпретацию событий».

В последнее время на «Википедии» стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. «Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. Авторы размещенных на «Википедии» статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий.

Накануне в твиттере «Русской Википедии» сообщалось, что Роскомнадзор требует удалить информацию сразу из пяти статей: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». Какую именно информацию необходимо удалить, не уточнялось.

С начала войны РКН уже неоднократно присылал «Википедии» требования об удалении материалов о событиях в Украине, угрожая штрафом до четырех миллионов рублей. Ведомство заблокировало уже более 800 ресурсов, которые, по мнению Генпрокуратуры, распространяли фейки о действиях российских военных.

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