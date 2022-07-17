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Российские военные уничтожили ракетную систему залпового огня HIMARS в Донецкой области Украины, утверждает министерство обороны РФ.

В сообщении Минобороны сказано, что возле города «высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США».

6 июля Минобороны РФ заявило, что уничтожило две пусковых установки HIMARS на территории самопровозглашенной ДНР (Генштаб ВСУ назвал это «фейком»). 11 июля российские военные сообщили, что нанесли ракетный удар по оружейному складу в Днепропетровской области, где хранились боеприпасы, в том числе для систем HIMARS.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.

Реактивные системы залпового огня HIMARS в зависимости от типа боеприпасов могут наносить удары на расстояние до 300 километров, но Украине поставляют снаряды меньшей дальности. Поставки орудий начались в июне, после чего Украина уничтожила около 20 складов артиллерийских боеприпасов, расположенных на территории, контролируемой российской армией. Президент РФ Владимир Путин говорил, что поставки Украине РСЗО «ничего не меняют» для хода российской «спецоперации».

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