«Грязь и пронизывающий холод каждую секунду» После начала войны в поселке Еленовка под Донецком устроили лагерь для украинских пленных. Вот в каких условиях там держат людей

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Мариуполь, 19 марта 2022 года Эдуард Корниенко / URA.RU / ТАСС

Около недели назад власти самопровозглашенной ДНР освободили из плена 31 из 32 украинских волонтеров, которые в первый месяц войны доставляли гуманитарную помощь в Мариуполь и помогали жителям разрушенного города эвакуироваться. Волонтеров схватили в конце марта и более 100 дней держали в бывшей колонии в селе Еленовка под Донецком (это одно из мест, куда отправляли в том числе сдавшихся в плен защитников «Азовстали»). Волонтеры Анна Ворожева, Константин Величко, Станислав Глушков и Евгений Малярчук рассказали, в каких условиях они находились. Их слова привели « . Беларусь» и « ». Вот пересказ этих материалов.

До войны Анна Ворожева работала организатором праздников в Мариуполе, Константин Величко — айтишником, Станислав Глушков занимался международными перевозками, а Евгений Малярчук был предпринимателем. После вторжения России в Украину все они стали волонтерами: привозили в Мариуполь продукты и лекарства, а на обратном пути брали с собой жителей города для эвакуации.

По словам Величко, во время очередного выезда из Мариуполя на последнем блокпосту автобус остановили российские военнослужащие. Несмотря на то, что у волонтеров были необходимые опознавательные знаки и документы, российские солдаты отправили их в поселок Никольское, где передали военным из самопровозглашенной ДНР. Те начали допрашивать волонтеров.

«Они рассказывали нам, что мы вывозим людей за деньги, мы вывозим бойцов ВСУ, мы даем свои документы, чтобы кто-то из военных, в том числе бойцы „Азова“, могли покинуть Мариуполь и попасть на территорию Украины», — сообщил Глушков. После допросов его и других волонтеров отправили в бывшую исправительную колонию № 120 в Еленовке, где после начала войны была оборудована тюрьма для украинских пленных.

«Почти на всех этапах нас перемещали с завязанными глазами. Нам заматывали глаза и руки скотчем, надевали мешки на голову. Нас водили лицом к полу, как террористов. Если мы не так сидели, не так стояли или что-то не нравилось нашим конвоиром, нас били. Если я неправильно сидел, меня били по ногам. Если я опускал руки, меня били по рукам», — рассказал Величко.

По словам Ворожевой, бывшая колония, куда их привезли, представляла собой заброшенную территорию с несколькими двухэтажными зданиями. В одном из них и разместили волонтеров. Позднее они подсчитали, что в здании было 19 камер, рассчитанных максимум на 100 человек, но в какой-то момент там держали почти 800 пленных. Охранники называли это место «ямой».

«Исправительная колония в Еленовке до нас была законсервирована. Ее открыли специально для того, чтобы организовать „фильтрационный лагерь“. В первое время заключенных было немного. А потом начали приходить большие этапы с комбината имени Ильича, затем с „Азовстали“ [мариупольских заводов, где укрывались украинские солдаты]. Одновременно на территории колонии находилось около трех тысяч человек», — заявил Малярчук.

По словам Ворожевой, пленных «окружала грязь, упадок и пронизывающий холод каждую секунду». В некоторых камерах людям приходилось спать на бетонном полу по очереди, так как не хватало места. Многие болели, но ни врачей, ни лекарств в колонии не было. Обезболивающее не выдавали даже тем, у кого была раздроблена челюсть или сломаны ноги, рассказала Ворожева. У нее самой, по ее словам, «вышли дуги от брекетов», которые травмировали ей щеки изнутри, и она начала курить, пытаясь как-то унять боль.

Анна Ворожева, Константин Величко и Станислав Глушков (слева направо) «Медиазона» («Медиазона» объявлена в России СМИ — «иностранным агентом»; мы указываем это по требованию российских властей)

Еды не хватало. По словам Ворожевой, в первые недели пленным выдавали около 150 граммов хлеба в день, также давали «разваренные макароны, какое-то количество мелкой морской рыбки». Малярчук рассказал, что за время пребывания в Еленовке потерял около 15 килограммов веса.

Питьевая вода тоже была в дефиците. Ее полагалось по 150-200 миллилитров на человека в день. Иногда давали доступ к технической воде, но и ее не хватало. Канализация фактически не работала. Женщинам не выдавали прокладки; некоторые из соседок Ворожевой по камере были беременны.

Позднее волонтеры узнали, что в других бараках на территории бывшей колонии условия лучше, чем в «яме»: там можно было «спать лежа, а не сидя, а еще дышать воздухом». Им заявили, что туда можно попасть, если купить для лагеря оргтехнику и стройматериалы. Им позволили позвонить родственникам, чтобы передать список покупок. Так родные волонтеров впервые за несколько недель получили подтверждение, что те живы.

У пленных не только вымогали технику и стройматериалы, но и заставляли выполнять все работы на территории лагеря. Некоторых, по словам волонтеров, били и пытали. «Нам доводилось видеть, что эти люди делают с пленными. К сожалению, я не могу рассказать подробности, потому что волнуюсь за безопасность тех людей, которые остались в колонии. Но это были пытки, более тяжелые, чем те, что применяли к нам», — сказал Глушков.

По его словам, у начальника колонии Сергея Евсюкова «очевидно есть садистские наклонности». «Евсюков Сергей Владимирович, по моему личному мнению, один из страшнейших палачей, который управляет всем этим лагерем, который неоднократно говорил нам, что мы останемся там как минимум на 10 лет, что нашим детям, нашим семьям скажут, что мы полетели в космос, или что мы военные летчики, которые погибли», — добавил Глушков.

Сначала похищенным волонтерам обещали, что их отпустят через 30 суток: по законам самопровозглашенной ДНР без суда нельзя лишать свободы больше чем на месяц. Но по истечении каждого месяца им просто оформляли «переарест». Почему их в итоге отпустили, они не знают. Глушков предположил, что благодаря усилиям их родных, которые обращались к чиновникам Украины, ДНР и России.

«В один прекрасный день подошли к нашей камере несколько офицеров, начали называть фамилии, потом была команда с вещами на выход. Мы думали, что нас просто переведут в какое-то другое место, как это происходило раньше. <…> В итоге нас вызвали, заставили подписать протоколы, что мы не имеем никаких претензий, и просто отпустили. Открыли ворота и сказали: „Вы свободны“», — рассказал Малярчук.

По словам Глушкова, после освобождения волонтеры уезжали «через Донецк»; покинуть ДНР им помогли «неравнодушные люди». В Еленовке до сих пор остается их друг, еще один украинский волонтер Сергей Тарасенко. «Нам нужно объединить силы и помочь ему, — призвал Малярчук. — Кроме Тарасенко, там находится много других гражданских. В этом месте нет никакой логики, там нет никакого алгоритма действий. Как задерживают? За что? Почему отпускают? Почему нет? Никто не знает. Никто ничего не объясняет».

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