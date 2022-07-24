В Донбассе погибли два гражданина США, швед и канадец, воевавшие на стороне Украины

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Двое граждан США, швед и канадец, воевавшие в составе украинского интернационального легиона, погибли в результате российской танковой атаки в Донецкой области. Об этом сообщает Politico.

Как рассказал изданию непосредственный командир погибших Руслан Мирошниченко, бойцы входили в состав сил специальных операций теробороны.

По словам Мирошниченко, погибшим иностранцам была поставлена ​​задача расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку. Они сделали это, но затем попали в засаду российских танков.

Интернациональный легион теробороны Украины был создан в феврале, вскоре после начала российского вторжения. В Киеве заявляли, что в легион записались около 20 тысяч добровольцев из более чем 50 стран.