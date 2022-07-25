Операция «Воздушный коридор» The New York Times рассказала, как в разгар осады «Азовстали» украинская разведка доставляла на завод оружие и эвакуировала раненых военных

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Украинские военные в бомбоубежище «Азовстали». 7 мая 2022 года Dmytro Kozatski / Полк Азов / AP / Scanpix / LETA

Газета The New York Times опубликовала большой репортаж об осаде Мариуполя и операции «Воздушный коридор», организованной украинской разведкой в помощь защитникам «Азовстали». На этом металлургическом комбинате, еще со времен холодной войны оснащенном сетью из 36 подземных бомбоубежищ, почти три месяца оказывали сопротивление российским войскам украинские военные, в том числе бойцы полка «Азов».

В начале марта, когда Мариуполь оказался в российской осаде, гендиректор «Азовстали» Энвер Цкитишвили принял решение остановить работу предприятия — впервые со времен Второй мировой войны. Руководство надеялось, что боевые действия не будут продолжаться долго, и пригласило сотрудников завода вместе с семьями укрыться в бомбоубежищах на территории комбината, где были запасы всего необходимого, чтобы прокормить тысячи людей в течение нескольких недель.

Но на завод также стали прибывать украинские военные, а бойцы «Азова» устроили там командный пункт. В общей сложности на «Азовстали» оказалось около трех тысяч военнослужащих. «Военные никогда не говорили нам, и мы никогда не предполагали, что они будут дислоцироваться вместе с нами. Мы планировали убежище только для мирного населения. Мы не считали себя участниками войны», — говорит Цкитишвили в интервью газете. В итоге «Азовсталь» стала ловушкой для тех и других. Из-за солдат мирные жители оказались в жестокой осаде без еды и воды, а из-за мирных жителей солдаты не могли полноценно защищаться.

Операция «Воздушный коридор» началась ранним утром 21 марта. Тогда на территории осажденной «Азовстали» приземлились два вертолета Ми-8 с украинскими спецназовцами на борту. Они сумели пробраться не замеченными российскими радарами в самую горячую точку на карте боевых действий, передвигаясь на высоте всего шести метров над землей.

У вертолетов не выключались двигатели и продолжали вращаться лопасти, пока военные быстро выгружали ящики с боеприпасами, ракетными комплексами Stinger и Javelin, а также системами спутникового интернета Starlink. Освободившись от груза, они приняли на борт на носилках несколько раненых бойцов с «Азовстали» и вылетели обратно в Центральную Украину. На территории завода вертолеты провели не больше 20 минут.

В течение следующих двух недель вертолетам удалось еще семь раз проникнуть на «Азовсталь» — доставить необходимое оружие и эвакуировать тяжелораненых солдат. Как рассказал изданию офицер разведки с позывным Флинт, непосредственно участвовавший в операции, таким образом удалось спасти 85 бойцов. «Было просто чувство счастья, эмоционального удовлетворения от того, что мы смогли вытащить этих парней», — говорит военный. Он также поделился видео, на котором запечатлена первая вертолетная миссия. Лица участников операции на этих кадрах размыты, чтобы нельзя было их опознать.

Помимо грузов, вертолеты также доставляли на «Азовсталь» добровольцев, которые желали присоединиться к обороне завода. Среди них был рядовой из полка «Азов» Никита Жердев, чей отец недавно погиб при артиллерийском обстреле в Мариуполе. Сослуживцы были потрясены, увидев его. «Почему ты хочешь умереть здесь, с нами?» — спросил один из них.

Жердев рассказал NYT, что потери среди военных были тяжелыми. Его командир погиб уже на второй день. Через неделю сам Жердев получил ранение осколками реактивной гранаты, один из них застрял у него в затылке. Его решили отправить обратно на очередном спасательном вертолете. Когда тот взлетел, ему в фюзеляж попала российская ракета. Каким-то образом он остался в воздухе и сумел долететь до пункта назначения на одном двигателе. Второй вертолет с ранеными солдатами сбили.

Еще одним бойцом «Азова», которого удалось благополучно эвакуировать, был 20-летний младший сержант Богдан Цымбал. В 2014 году «азовцы» освободили его село от сепаратистских войск, поэтому Богдан с братом Антоном решили сразу после школы вступить в полк. Подразделению Цымбала однажды удалось прорвать осаду «Азовстали», но военные попали под шквальный огонь. Сержант полтора часа пролежал, истекая кровью, в руинах рядом с заводом, после чего его спасли и прооперировали в бункере. Его брат позже погиб в результате минометного обстрела на заводе.

7 апреля еще один вертолет ВСУ, возвращавшийся с «Азовстали», подбили российские военные всего в нескольких километрах от территории, подконтрольной Украине. Вылетевший на поиски выживших второй вертолет также был сбит. Экипаж и четверо спецназовцев на борту погибли.

После этого операцию «Воздушный коридор» было решено прекратить, рассказал ее руководитель, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов. Военные изначально понимали, что эта миссия может быть обречена, однако она помогла защитникам «Азовстали» продержаться еще более месяца. «Мы привезли им все, что смогли, но, как понимаете, не так много, как было необходимо», — сказал Буданов.

«Парням, оказавшимся в полном окружении, так важно было знать, что мы их не бросили, что мы полетим к ним, рискуя жизнью, чтобы забрать раненых и доставить боеприпасы и лекарства. Это было нашей главной целью», — добавил Флинт.

Благодаря Starlink украинские военные, отрезанные от внешнего мира, стали активно публиковать в интернете информацию о происходящем на «Азовстали». Среди тех, кто регулярно делился с прессой фото и видео с завода, был заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламар.

Как отмечает издание, поначалу сообщения военных были полны солдатской бравады, они заявляли, что готовы умереть с оружием в руках. Но со временем многие стали говорить, что надеются на прекращение осады путем переговоров. «Мы готовы покинуть город, потому что защищать больше нечего, — говорил Паламар в конце апреля. — Мы считаем, что выполнили свою миссию. Но мы будем продолжать оборонять его до тех пор, пока не будет приказа об отступлении от нашего военного руководства».

26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш лично приехал в Москву и попросил президента РФ Владимира Путина организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с «Азовстали». Через четыре дня людям, находившимся полтора месяца под землей, наконец разрешили выйти наружу, посадили в автобус и вывезли за территорию завода, где их встретили представители ООН и Красного Креста.

Сразу после этого российские войска возобновили обстрел «Азовстали». Через две недели оставшиеся две с половиной тысячи военных выполнили приказ своего командования и сдались россиянам. Военные начали выходить с завода 16 мая. 20 мая Минобороны РФ объявило, что весь Мариуполь взят под полный контроль российских военных. По данным ведомства, в общей сложности сдались в плен 2439 человек из числа участников полка «Азов» и военнослужащих ВСУ. Сейчас они находятся в лагере для военнопленных на территории самопровозглашенных «республик» Донбасса.

Командиры «Азова», включая Паламара, вывезены в Россию и содержатся в московском СИЗО «Лефортово». В ДНР обещали организовать военный трибунал над защитниками «Азовстали». Российские власти также заявили, что пленных бойцов «Азова» следует судить. 29 июня 144 украинских военных, в том числе 95 защитников «Азовстали», обменяли на российских пленных.

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