Глава МИ-6 заявил, что Россия потерпела «эпический провал» в Украине и «вот-вот выдохнется»

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Российские военные в Лисичанске Луганской области. 12 июля 2022 года Sergei Ilnitsky / EPA / Scanpix / LETA

Начальник Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ричард Мур считает, что России будет трудно продолжать войну в Украине. Как пишет BBC News, Мур заявил об этом на Форуме по безопасности в Аспене в США.

Ричард Мур считает, что Россия потерпела «эпический провал», пытаясь достичь своих первоначальных целей в Украине: отстранить Владимира Зеленского с поста президента, захватить Киев и расколоть страны Запада. По мнению главы МИ-6, недавние успехи российских войск в Украине были «ничтожными» и Россия «вот-вот выдохнется».

«По нашей оценке, в ближайшие несколько недель россиянам будет все труднее находить живую силу, оружие и военную технику. Им придется как-то приостановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар», — сказал Мур.

В Канаде заявили, что у России больше нет военного потенциала. Украинская разведка утверждает, что российские войска использовали 60% своих ракет

Похожее мнение 21 июля высказали и Вооруженные силы Канады. «Из-за значительных потерь личного состава и техники Россия, скорее всего, больше не имеет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине», — заявили представители военных. По мнению Канады, Россия вынуждена сокращать свои стратегические цели.

Так канадские власти прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил 20 июля, что география «спецоперации» России в Украине изменилась, теперь она включает не только самопровозглашенные ДНР и ЛНР, но и частично оккупированные Запорожскую и Херсонскую области Украины и «ряд других территорий».

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Главное управление разведки Минобороны Украины заявило 21 июля, что российские войска за все время вторжения использовали 55-60% довоенных запасов ракет.

Американский считает, что «текущий российский оперативный темп не сильно отличается от того, который был во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля». Так, 21 июля российские силы провели «несколько ограниченных и очень локализованных наземных атак».

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