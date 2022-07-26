Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретятся 5 августа в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Темой переговоров он назвал «региональные проблемы и двусторонние отношения».

Турецкий телеканал TRT Haber сообщает, что Эрдоган прилетит в Сочи с однодневным визитом, чтобы обсудить российско-украинскую войну и дать «окончательную оценку зернового коридора» — плана возобновления поставок зерна из Украины.

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