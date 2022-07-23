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Российские военные утром 23 июля нанесли удар ракетами «Калибр» по Одесскому морскому торговому порту, заявило оперативное командование «Юг» вооруженных сил Украины.

По словам украинских военных, две ракеты повредили инфраструктуру порта, а еще две ракеты были сбиты ПВО.

Власти РФ пока не прокомментировали случившееся.

Удар был нанесен на следующий день после заключения соглашений об экспорте украинского зерна по морю — в том числе из порта Одессы.

«Российская ракета — это плевок Владимира Путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна», — заявили в украинском МИДе.

Соглашения, заключенные 22 июля в Стамбуле, предусматривают начало вывоза зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Было подписано два документа: один подписали Украина, Турция и ООН, а второй — Россия, Турция и ООН. Со стороны Организации объединенных наций подписантом был генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

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