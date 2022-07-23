Генсек ООН осудил удары по порту Одессы, нанесенные после соглашений об экспорте украинского зерна

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «безоговорочно осуждает» удары, нанесенные 23 июля по порту Одессы. Об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

Вчера стороны взяли на себя ясные обязательства на мировой арене, чтобы обеспечить безопасное движение украинского зерна и связанных продуктов на мировые рынки. Эти продукты отчаянно нужны для решения глобального продовольственные кризиса и облегчить страдания миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полная имплементация Российской Федерацией, Украиной и Турцией обязательна.

В заявлении представители ООН не сказали, кто именно, по их мнению, нанес удар.

Антониу Гутерреш был одним из подписантов соглашений об экспорте зерна, которые Россия и Украина заключили с Турцией и ООН. Договоренности предусматривают, что из портов Одессы, Черноморска и Южного будет беспрепятственно вывозиться украинское зерно. Стороны взяли на себя обязательство не наносить ударов по судам и по портовой инфраструктуре.

Украина обвинила Россию в обстреле ракетами «Калибр» порта Одессы 23 июля. Представители воздушных сил Украины заявили, что удар был нанесен по месту, где хранилось зерно, которое должно было пойти на экспорт, но позже стало известно, что зернохранилище не пострадало.

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