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Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетные удары по порту Одессы свидетельством того, что Россия не выполняет свои обещания.

«Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и ни обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует», — заявил он на встрече с делегацией Конгресса США.

Украина обвинила Россию в обстреле ракетами «Калибр» порта Одессы 23 июля. Представители воздушных сил Украины заявили, что удар был нанесен по месту, где хранилось зерно, которое должно было пойти на экспорт, но позже стало известно, что зернохранилище не пострадало.

Удар был нанесен на следующий день после подписания в Стамбуле соглашений, предусматривающих беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Стороны взяли на себя обязательство не наносить ударов по судам и по портовой инфраструктуре.

Россия официально не прокомментировала удары по порту Одессы.

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