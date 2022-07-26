Цена газа в Европе впервые с марта превысила 2200 долларов за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе продолжили расти из-за сокращения поставок по «Северному потоку — 1». Вечером 26 июля на бирже ICE августовские фьючерсы на газ торговались по 2244 доллара за тысячу кубометров. Днем ранее торги закрылись на уровне 1852 долларов за тысячу кубометров.

Как отмечает РБК, выше отметки 2200 долларов биржевая цена на газ предыдущий раз поднималась на европейских торговых площадках 9 марта 2022 года.

Газ в Европе дорожает после того, как российский «Газпром» 25 июля объявил, что через два дня снизит прокачку газа по «Северному потоку — 1» до 20% от плановой мощности. Поставки газа, заявили в концерне, сокращаются из-за необходимости ремонта второй турбины Siemens.

В середине июня «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку — 1» до 40% от номинальной мощности, объяснив это тем, что из-за санкций не может вернуть первую турбину Siemens из Канады, где ее ремонтировали. Власти Канады в виде исключения согласились передать турбину «Газпрому», однако, по состоянию на 26 июля, не сообщалось, что это оборудование введено в строй.

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