Певице Доре в день концерта сорвали презентацию альбома в Москве. Ее имя упоминалось в «списке запрещенных артистов»

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Концерт-презентация нового альбома певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова), который должен был состояться 27 июля на дизайн-заводе «Флакон» в Москве, перенесен на неопределенный срок.

В среду за несколько часов до начала концерта онлайн-площадки внезапно перестали продавать билеты на мероприятие. После этого певица написала в сторис , что ее выступление переносится по независящим от нее и организаторов причинам. Других объяснений произошедшего она не привела. Дора пообещала позже назвать новую дату концерта, отметив, что все приобретенные билеты на него остаются действительными.

Певица не впервые сталкивается с отменой своих концертов. Так, например, выступление Доры, а также групп «Кис-кис», Anacondaz и певицы Алены Швец было запрещено в июне на фестивале «Отличный fest» в Петербурге.

Имя певицы упоминается в так называемом «списке запрещенных артистов», который циркулирует в среде музыкальных промоутеров. В нем перечислены несколько десятков российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. Большинство из упомянутых в списке после начала войны в Украине либо открыто выступали с антивоенной позицией, либо уехали за границу.

Дора отменила выход своего альбома «Miss», который был запланирован на 25 февраля. В день начала войны она написала в соцсетях: «Я даже не знаю, как в такое сложное время выпускать альбом. Это кажется таким неважным и глупым. Мне бесконечно жаль, это все невероятно страшно. Хотелось бы мне, чтобы это все было неправдой». Альбом «Miss» в итоге вышел в начале июня, став лидером чарта российского Apple Music.

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