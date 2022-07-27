Литва запретила въезд патриарху Кириллу

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Власти Литвы запретили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд на территорию страны, сообщает Delfi.

Как рассказали в министерстве внутренних дел Литвы, главу Русской православной церкви включили в список нежелательных лиц еще 23 июня. Запрет на въезд будет действовать пять лет.

Литовские власти называют патриарха близким соратником Владимира Путина и одним из наиболее активно поддерживающих войну в Украине граждан России.

«Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права», — говорится в комментарии министерства.

Ранее Литва требовала включить патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза, однако против этого решения выступила Венгрия. В середине июня санкции в отношении патриарха Кирилла ввела Великобритания, а затем — Канада.

По сведениям Delfi, руководство православной церкви Литвы направило в РПЦ просьбу предоставить ей статус церковного самоуправления. В июле епископ Тракайский Амвросий посетил Москву и получил положительный ответ на просьбу от патриарха Кирилла.

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