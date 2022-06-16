Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

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Власти Великобритании расширили санкционный список против России. Под ограничения из-за войны в Украине попали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

В заявлении британского кабинета министров говорится, что глава РПЦ подвергнут санкциям за активную поддержку и одобрение российского вторжения в Украину, а детский омбудсмен — за принудительный вывоз украинских детей и их последующее усыновление в России.

Кроме того, в санкционный список включены депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов, руководитель авиакомпании «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, четверо полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады, которых считают причастными к убийствам мирных жителей в Буче, а также члены «Комитета спасения за мир и порядок», сотрудничающие с российскими военными в оккупированной Херсонской области.

Евросоюз рассматривал возможность включения патриарха Кирилла в черный список в рамках шестого пакета санкций, однако в итоге не стал этого делать из-за позиции Венгрии, заявившей, что наложение санкций на церковного иерарха будет нарушением свободы вероисповедания.

Спикер РПЦ Владимир Легойда назвал санкции в отношении патриарха Кирилла «абсурдными и контрпродуктивными мерами, которые способствуют лишь одному — разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией».

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