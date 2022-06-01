Bloomberg: Венгрия потребовала от ЕС не включать патриарха Кирилла в санкционный список

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Венгрия потребовала исключить патриарха Кирилла из списка физических лиц, в отношении которых будут введены санкции в рамках очередного пакета ЕС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство не уточняет, по каким причинам в Будапеште выдвинули такое требование. В то же время, один из источников Bloomberg сообщил, что на этой неделе имя главы РПЦ при обсуждении санкций вообще не упоминалось.

О планах включить в новый санкционный список патриарха Кирилла западные СМИ писали в начале мая. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда предупреждал, что страна не поддержит такой шаг, так как это «затрагивает свободу вероисповедания».

Шестой пакет санкций против России лидеры ЕС не могли согласовать несколько недель из-за разногласий по поводу нефтяного эмбарго — несколько стран, в том числе Венгрия, выступали против этой меры. В итоге 30 мая в ЕС достигли компромиссного варианта: запрет на импорт будет касаться только той нефти, которая доставляется морским путем, а не по нефтепроводу.

Помимо частичного эмбарго на нефть в рамках нового пакета санкций ЕС планирует отключить Сбербанк от SWIFT, а также запретить на своей территории вещание еще трех российских государственных каналов.

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