Канада добавила в санкционный список патриарха Кирилла и Екатерину Андрееву

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Власти Канады включили в список россиян, находящихся под санкциями из-за вторжения РФ в Украину, патриарха Московский и всея Руси Кирилла.

В списке, опубликованном на сайте правительства Канады, глава РПЦ фигурирует под мирским именем — Владимир Гундяев.

Также Канада добавила в санкционный список ведущую Первого канала Екатерину Андрееву, бывшего главу «Яндекса» Тиграна Худавердяна, главу Роскомнадзора Юрий Липов и его заместителей. Всего в список внесены девять новых фигурантов и две организации — агентство REGNUM и Роскомнадзор.

В середине июня санкции в отношении патриарха Кирилла ввела Великобритания. Агентство Bloomberg сообщало, что власти Венгрии требовали, чтобы глава РПЦ не был внесен в санкционный список Евросоюза.

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