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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели первый телефонный разговор с начала войны. О факте разговора сообщил Блинкен.

Это был честный и прямой разговор. Я призвал Кремль принять наше содержательное по освобождению Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Я также подчеркнул, что мир ждет от России выполнения своих обязательств по сделке, достигнутой с Украиной, Турцией и ООН по поставкам зерна из Украины. <…>

В свете недавних заявлений Кремля о планах продолжить аннексии украинской территории и слов самого министра о том, что смена демократически избранного правительства Украины входит в российские планы, я дал понять Лаврову, что эти планы никогда не будут приняты [мировым сообществом]. Мир никогда не признает аннексий. Мы наложим дополнительные существенные санкции на Россию, если она реализует эти планы.

МИД РФ заявил, что Лавров в разговоре с Блинкеном подчеркнул, что «цели и задачи» российской «специальной военной операции» будут «полностью выполнены», а также отметил, что ситуация с экспортом продовольствия «осложняется американскими санкциями».

Внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы. <…>

Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии».

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