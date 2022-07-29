На жену Леонида Гозмана завели дело о неуведомлении о втором гражданстве. Такое же дело расследуют против самого политика

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Политик сообщил, что против его жены возбуждено уголовное дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве. Ранее такое же дело завели на него самого.

«Только что нам объявили, что против моей жены тоже возбуждено уголовное дело за то же страшное преступление — за несвоевременное информирование о втором гражданстве! Мафия при своих разборках не трогала жен и детей. Этим все по хрену!» — написал Гозман в своем .

В 2018 году Гозман вместе с женой стали гражданами Израиля. Они уведомили об этом российские власти через год — позже, чем того требует закон.

Уголовное дело в отношении Гозмана о неуведомлении об израильском гражданстве расследуется с апреля 2022 года. Статья 330.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей (или в размере заработной платы за период до одного года) либо обязательных работ на срок до 400 часов.

25 июля политика задерживала полиция, но вскоре его отпустили, извинившись за «накладку». Как позже объяснил Гозман, его объявили в розыск 12 июля из-за дела о неподаче уведомления о втором гражданстве, а 15 июля он сам пришел в Следственный комитет и дал показания.

В беседе с политик предположил, что таким образом власти пытаются заставить его уехать из страны. Гозман покинул Россию после начала войны в Украине, но вернулся в середине июня. Свое решение он назвал «нравственным, а не политическим выбором».

В мае его внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов».

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