В Москве задержан Леонид Гозман. Ранее на него завели уголовное дело за неподачу уведомления об израильском гражданстве

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Политик задержан в Москве, сообщает со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

По словам Бирюкова, представляющего интересы политика, Гозмана задержали на станции метро «Фрунзенская» на основании данных системы распознавания лиц.

Причину задержания полицейские не сообщили, рассказал адвокат, добавив, что политика отправили в 1-й отдел полиции на Московском метрополитене. По словам полицейских, заявил адвокат, Гозман объявлен в федеральный розыск.

15 июля стало известно, что на Гозмана завели уголовное дело о неподаче уведомления о втором гражданстве, предусматривающее наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей (или в размере заработной платы за период до одного года) либо обязательных работ на срок до 400 часов.

Гозман в беседе с предположил, что таким образом власти пытаются заставить его уехать из страны.

Леонид Гозман после начала войны в Украине покинул Россию, однако в середине июня вернулся. Свое решение он называл «нравственным, а не политическим выбором». В мае его внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов».

Читайте также

«Они считают, что тюрьмы недостаточно переполнены» На Яшина завели дело — по той же схеме, что и на Кара-Мурзу. Их защищает адвокат Вадим Прохоров. Мы поговорили с ним — о политиках, отказавшихся уезжать из России

Читайте также

«Они считают, что тюрьмы недостаточно переполнены» На Яшина завели дело — по той же схеме, что и на Кара-Мурзу. Их защищает адвокат Вадим Прохоров. Мы поговорили с ним — о политиках, отказавшихся уезжать из России