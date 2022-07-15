На Леонида Гозмана завели уголовное дело за неподачу уведомления об израильском гражданстве. Его допросили в СК

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Политика допросили в СК в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о втором гражданстве.

Как рассказал адвокат Гозмана «Интерфаксу», политик стал гражданином Израиля в 2018 году и уведомил российские власти об этом год спустя — позже, чем этого требовал закон. Уголовное дело из-за этого было возбуждено в апреле 2022 года.

Сам Гозман в беседе с предположил, что таким образом власти пытаются заставить его уехать из страны.

Несколько лет назад — четыре или пять — мы с женой взяли израильское гражданство. Не собирались никуда переезжать, просто на всякий случай, ради медицинского обслуживания. И, оказывается, в течение 60 суток надо было известить об этом МВД. А мы сделали это не через 60 суток, а через несколько месяцев. И вдруг они сейчас это вытащили и открыли уголовное дело. Я думаю, что они нам назначат небольшой штраф. Интерпретирую это как месседж мне: «Парень, войди в разум и уезжай». Но я уезжать пока не собираюсь.

Гозман после начала войны в Украине покинул Россию, однако в середине июня вернулся. Свое решение он называл «нравственным, а не политическим выбором».

В мае Гозмана внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов».