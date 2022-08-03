Генсек ООН объявил о запуске миссии по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций запускает миссию, в задачу которой будет входить сбор фактов о гибели украинских военнопленных в Еленовке.

По словам Гутерриша, которые приводит Reuters, с просьбой о проведении такого расследования к ООН обращались и Россия, и Украина.

Подробности будут сообщены позднее, заявил Гутерриш, добавив, что работу миссии должны согласовать обе стороны конфликта.

29 июля в колонии в Еленовке погибли 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения. Россия утверждает, что по колонии нанесла ракетный удар Украина. Киев отвергает эти обвинения и утверждает, что виновата российская сторона, которая хотела скрыть «следы пыток и казней пленных».

Ранее украинские власти заявляли, что обращались к ООН в связи с произошедшем в Еленовке, но не получили какого-либо ответа.

Минобороны РФ через два дня после гибели военнопленных в Еленовке заявило, что «в интересах проведения объективного расследования» Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста. При этом в Международном комитете Красного Креста заявляли, что сотрудники не могут добиться согласия российской стороны на посещение Еленовки, что, как подчеркивалось, нарушает Женевские конвенции.

Что известно о произошедшем в Еленовке

По колонии в Донбассе, где содержались украинские пленные, нанесен ракетный удар. Генштаб ВСУ утверждает, что это сделала Россия. Минобороны РФ обвиняет украинцев

Что известно о произошедшем в Еленовке

По колонии в Донбассе, где содержались украинские пленные, нанесен ракетный удар. Генштаб ВСУ утверждает, что это сделала Россия. Минобороны РФ обвиняет украинцев