Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке, где погибли украинские военнопленные

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Американский актер Стивен Сигал посетил колонию для украинских военнопленных в Еленовке, где в результате взрыва был разрушен один из бараков. О визите Сигала в Еленовку сообщил российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.

Сигалу показали в том числе «осколки американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных», заявил Соловьев.

9 августа колонию в Еленовке также посетил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Вместе с ним, по его словам, приехала «команда объективных международных экспертов» из европейских стран, Никарагуа и КНДР.

Стивен Сигал с 2016 года является гражданином России. В 2018 году актер стал спецпредставителем российского МИДа по гуманитарным связям с США. В 2021 году он вступил в партию «Справедливая Россия — За правду».

29 июля в результате взрыва в колонии в поселке Еленовка на территории самопровозглашенной ДНР погибли около 50 украинских военнопленных, еще более 70 получили ранения. Всего в колонии находились 193 человека, большинство — бойцы украинского .

Россия утверждает, что Украина обстреляла колонию из американских РСЗО HIMARS. Киев заявил, что Россия инсценировала обстрел, чтобы скрыть «следы пыток и казней пленных». В начале августа ООН по просьбе как России, так и Украины начала расследование гибели людей в Еленовке.

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Подробнее о произошедшем в Еленовке

По колонии в Донбассе, где содержались украинские пленные, нанесен ракетный удар. Генштаб ВСУ утверждает, что это сделала Россия. Минобороны РФ обвиняет украинцев