Война Сто шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 августа можно почитать здесь.
Главные новости дня:
- «Новая администрация» Херсонской области заявила об ударе ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр. Восстановление движения по мосту «откладывается».
- Украинские власти заявили об ударах из HIMARS по военным целям в оккупированном Мелитополе.
- Российские войска, сообщили украинские власти, обстреляли Харьков и населенные пункты Харьковской области, есть погибшие и раненые.
- Украина и Россия обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС. Украинская компания «Энергоатом» заявила, что в результате обстрела пострадал один рабочий станции. Президент Украины призвал ввести санкции против ядерной промышленности РФ.
- Amnesty International «сожалеет о боли», которую украинцам причинил доклад о том, что бойцы ВСУ подвергают риску гражданских. При этом правозащитная организация отказалась пересмотреть итоги отчета.
- Baza: в отравлении главы «новой администрации» Херсонской области Владимира Сальдо заподозрили повара и горничную.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что, по уточненным данным, в результате ночного обстрела Харькова ранен один человек, сообщает «Суспильне».
Ранее Синегубов сообщал, что жители города не пострадали, повреждено лишь административное здание.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
В Хельсинки демонтировали подаренный Советским Союзом монумент «Мир во всем мире». Памятник, стоявший на улице Хаканиеменранта, отправили на музейный склад. Его дальнейшую судьбу власти определят позднее.
Официально демонтаж памятника объясняют реорганизацией движения на улице и прилегающей площади.
В Одесской области объявлена воздушная тревога. Работает ПВО. По предварительным данным, сбита одна ракета.
Представители украинских властей заявили, что ВСУ в ночь на 8 августа обстреляли из РСЗО HIMARS занятый российскими войсками Мелитополь
Как объявил глава украинской администрации Мелитополя Иван Федоров, удары были нанесены по пунктам временной дислокации российских войск на промышленных площадках в разных районах города.
Федоров, которого цитирует «Украина Сейчас», заявил, что «уничтожено значительное количество военной техники, убиты около 100 российских военных».
Во время войны невозможно оперативно проверить такого рода информацию, даже когда ее распространяют официальные представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Россия, весьма вероятно, размещает противопехотные мины для защиты и ограничения свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины потенциально могут привести к массовым жертвам как среди военных, так и среди местного гражданского населения.
- В Донецке и Краматорске Россия, весьма вероятно, пыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С. Такие боеприпасы, обычно называемые «минами-бабочками» или «Лепестками», представляют собой оружие неизбирательного действия.
- ПФМ-1 использовались во время войны в Афганистане, где они, по некоторым сообщениям, нанесли увечья большому количеству детей, которые принимали их за игрушки. Весьма вероятно, что Россия использует мины из советских запасов, которые со временем портятся и становятся крайне ненадежными и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Великобритания неоднократно заявляла о поддержке Украины в этом конфликте.
Россия и власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР обвиняют украинскую сторону в использовании мин «Лепестков». В частности, представители ДНР несколько дней назад заявляли, что такие мины ВСУ сбросили в центре Донецка при помощи кассетных боеприпасов.
Глава «новой администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов, назначенный после российской оккупации, заявил, что возобновление движения по Антоновскому мосту «откладывается».
По словам Стремоусова, которые приводит ТАСС, украинские войска вновь обстреляли мост. «Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники — бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», — сказал он.
Стремоусов уточнил, что возобновить движение по Антоновскому мосту ранее планировали 10 августа. «Никто не пострадал, но на мосту есть дыры очередные. Надо латать, будем делать», — заявил он.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
На подконтрольной Украине части Донецкой области за сутки погибли пять мирных жителей — двое в Соледаре и по одному в Бахмуте, Марьинке и в Селидове. Еще 17 человек ранены, пишет «Политика Страны».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил о новых российских обстрелах. Так, по его словам, поздним вечером 7 августа был нанесен удар по Киевскому району Харькова. Повреждено административное здание, люди не пострадали.
Ночью 8 августа ракета попала в частный дом в селе Печенеги, погибла 72-летняя местная жительница, сообщил Синегубов. Также в результате обстрела погибла женщина в Черкасских Тишках, еще двое жителей ранены. Кроме того, ранения в результате обстрела получила жительница Изюмского района.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
По подсчетам «Коммерсанта», как минимум в двух десятках российских регионов созданы уже более 40 «добровольческих подразделений», которые отправляют на войну в Украине.
Информация о таких отрядах публикуется в СМИ и соцсетях органов власти, отмечает издание, при этом они получают специальные наименования, так или иначе указывающие на их территориальную принадлежность.
Так, в Якутии добровольческий отряд называется «Боотур» — по местным преданиям, Эллэй Боотур считается предком якутов. В Приморье отряд назвали «Тигр», в Чувашии сформирован батальон связи «Атал» (с чувашского — «Волга»), в Пермском крае формируются мотострелковая рота «Парма» и танковый батальон «Молот», а в Тюменской области саперный батальон «Тобол», рота снайперов «Тайга» и артиллерийский дивизион «Сибирь».
В Петербурге объявлен набор в добровольческие отряды «Кронштадт», «Нева» и «Павловск». Также, как выяснила еще в середине июля «Медуза», добровольческий батальон набирается в Москве, где его неофициально называют «собянинским полком».
Почти за полгода войны Минобороны РФ лишь дважды опубликовало официальные данные о потерях российской армии. В конце марта ведомство утверждало, что в Украине погиб 1351 российский военнослужащий. По подсчетам «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны», в действительности погибших в несколько раз больше. «Медуза» поговорила с детьми тех, кто воевал против украинцев — и не вернулся домой.
Здравствуйте! Мы открываем трансляцию, в которой будем следить за всеми событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже 166 дней. Спасибо, что вы все это время с нами.