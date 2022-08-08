Война Сто шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 августа можно почитать здесь.

Главные новости дня:

«Новая администрация» Херсонской области заявила об ударе ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр. Восстановление движения по мосту «откладывается».

Украинские власти заявили об ударах из HIMARS по военным целям в оккупированном Мелитополе.

Российские войска, сообщили украинские власти, обстреляли Харьков и населенные пункты Харьковской области, есть погибшие и раненые.

Украина и Россия обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС. Украинская компания «Энергоатом» заявила, что в результате обстрела пострадал один рабочий станции. Президент Украины призвал ввести санкции против ядерной промышленности РФ.

Amnesty International «сожалеет о боли», которую украинцам причинил доклад о том, что бойцы ВСУ подвергают риску гражданских. При этом правозащитная организация отказалась пересмотреть итоги отчета.

Baza: в отравлении главы «новой администрации» Херсонской области Владимира Сальдо заподозрили повара и горничную.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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