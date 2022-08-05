Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как
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Правозащитная организация Amnesty International 4 августа выпустила доклад под названием «Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей». В нем говорится, что украинские военнослужащие используют гражданские объекты и тем самым превращают их в военные цели. В Киеве отчет Amnesty раскритиковали многие, в том числе президент Владимир Зеленский и даже местный офис самой правозащитной организации. В Москве же этот документ пригодился пропаганде, которая с начала войны убеждает россиян, что украинские военные якобы пользуются мирными гражданами как «живым щитом». «Медуза» исследовала реакции на самый резонансный военный отчет правозащитников.
Amnesty International — международная организация; основана в 1961 году британским юристом Питером Бененсоном. Занимается защитой прав человека по всему миру и имеет офисы в Америке, Африке, Азии и Европе. До недавнего времени представительство организации работало и в России. После начала вторжения в Украину его закрыли; русскоязычная версия сайта Amnesty заблокирована.
В России организация также подвергалась публичной критике — в частности, со стороны соратников оппозиционера Алексея Навального зимой 2021 года. Они осудили Amnesty за исключение Навального из списка узников совести (вероятно, в связи со старыми высказываниями политика о мигрантах). Спустя несколько месяцев Amnesty признала свое решение ошибочным — и вернула Навальному статус узника совести.
О чем говорится в докладе Amnesty?
С начала полномасштабной войны в Украине Amnesty собирает сведения о военных преступлениях и ущербе для мирного населения. Организация выпускала отчеты о применении неизбирательного оружия для атак на украинские города, внесудебных казнях при оккупации Киевской области, ударе по драматическому театру в Мариуполе. Главными действующими лицами в этих отчетах были российские военные, а их действия Amnesty оценивала как военные преступления.
Новый отчет посвящен действиям украинских войск. Представители Amnesty с апреля по июль опрашивали жителей Донбасса, Харьковской и Николаевской областей и пришли к выводу, что по меньшей мере в 19 городах и селах этих регионов ВСУ вели обстрелы из жилых районов и обустраивали базы в гражданских объектах, включая больницы и учебные заведения. Ссылаясь на свои данные, Amnesty утверждает, что военные при этом не просили гражданских из близлежащих домов эвакуироваться и не помогали им в этом.
Такая практика нарушает законы войны и нормы международного гуманитарного права, но «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки», подчеркивается в отчете. В некоторых гражданских объектах, атаки на которые Amnesty задокументировала и расценила как военные преступления России, не было украинских войск, добавила организация.
Подробный пересказ отчета Amnesty можно прочитать тут.
29 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад о ситуации в Украине с 24 февраля по 15 мая 2022 года. В нем говорилось, что в ходе войны и российские, и украинские войска занимали позиции в жилых кварталах и вблизи гражданских объектов, при этом не защищая должным образом присутствовавших там мирных жителей.
В качестве примера ООН приводит дом престарелых в Луганской области. 7 марта здание (из-за его расположения вблизи важной дороги) заняли украинские военные. К 11 марта с ними оставались по меньшей мере 15 сотрудников дома престарелых и 71 их подопечный. В тот день пророссийские группировки нанесли удар по зданию, из-за чего там начался пожар. Точное число погибших неизвестно. 22 человека выжили.
Другой пример из доклада — поселок Ягодное в Черниговской области, который российские войска контролировали с 1 по 31 марта. Солдаты загнали 360 местных жителей (в том числе 74 ребенка) в подвал школы, здание которой они использовали как свою базу. Жители Ягодного вынуждены были 28 дней жить в подвале, где у них не хватало спальных мест, не было нормального туалета и полноценного доступа к воде. За это время 10 пожилых людей умерли.
Как докладом Amnesty International воспользовались прокремлевские СМИ?
Доклад Amnesty, чей русскоязычный сайт заблокирован в России с 11 марта 2022 года, 4 августа стал одной из главных новостей в российских СМИ и попал в топ «Яндекс.Новостей», куда не допущены независимые медиа. «Медуза» оценила освещение документа в не заблокированных в РФ медиа, которые с оговорками можно разделить на три категории (в каждой мы выбрали несколько примеров):
- Государственные СМИ (ТАСС, РИА Новости)
- Формально независимые и нейтральные, но подчиняющиеся требованиям военной цензуры и негласно взаимодействующие с властями (так называемый «белый список „Яндекса“», куда входят РБК, «Коммерсант», «Ведомости» и другие издания; при этом «Ведомости» выход доклада вообще проигнорировали)
- Формально независимые, но провластные («Комсомольская правда»)
Все эти СМИ, с небольшими нюансами, сфокусировались только на той части доклада, которая прямо обвиняет Украину и ее вооруженные силы в нарушении международных норм гуманитарного права. Когда речь шла об ударах по занятым ВСУ объектам в населенных пунктах, при которых гибли мирные жители, эти издания умалчивали, что удары наносили именно российские войска.
Некоторые тезисы Amnesty International были полностью проигнорированы — например, о том, что нарушения украинской армией международного гуманитарного права не оправдывают обстрелы со стороны России, от которых страдает и гибнет мирное население Украины.
Какие детали доклада Amnesty не попали в российские новости? Максимально наглядно
Ниже мы привели те тезисы из доклада Amnesty, которые российские провластные издания упомянули, — и те, которые они опустили. Желтым маркером отмечены именно те, которые были (явно намеренно) исключены из текстов.
- Военные базы оборудованы в жилых районах, включая школы и больницы, огонь вели из населенных жилых районов (РИА Новости, ТАСС, РБК, Коммерсант, «Комсомольская правда»). Но эти нарушения не оправдывают неизбирательные обстрелы со стороны России, в результате которых погибли и пострадали мирные жители.
- Украинские силы причиняют вред гражданскому населению <…> применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах (РИА Новости) «во время отражения российского вторжения, начавшегося в феврале» (цитата из доклада Amnesty).
- Размещение боевых позиций и ведение огня на таких территориях превращает их в военные цели, российские удары по которым приводят к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры (РБК).
- В отдельных районах Харькова, где [Amnesty International] установила совершение Россией военных преступлений, организации не удалось найти доказательств присутствия украинских военных в тех местах проживания гражданских лиц, по которым были незаконно нанесены удары российских войск.
- Российские силы наносили удары по многим зданиям школ, в которых до этого располагались украинские войска. При этом по меньшей мере в трех городах украинские военные переместились в близлежащие школы после российских ударов по их позициям (РБК).
- Международное гуманитарное право не запрещает сторонам конфликта размещать войска в зданиях школ, в которых в тот момент не проводятся занятия. Однако у вооруженных сил есть обязанность избегать использования для этих целей зданий школ, которые находятся вблизи жилых зданий.
- В Бахмуте здание университета использовалось в качестве военной базы, а в результате российского удара 21 мая были повреждены жилые дома поблизости и погибли семь человек (РБК).
- Большинство ударов со стороны российской армии, которые задокументировала Amnesty International за последние месяцы, были нанесены заведомо неточным оружием, включая запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы или иные боеприпасы с широкой площадью поражения.
Как на доклад отреагировали украинские власти?
«Не хочу давать оценку Amnesty International как организации. Но заявление они сделали абсурдное и оскорбительное. <…> Может, это неудачный подбор слов или, может быть, неудачные акценты. Но эти заявления звучат как неуважение к ВСУ и к нам — украинцам», — заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Amnesty в «создании фальшивого баланса между злодеем и жертвой». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что заявления о нарушениях со стороны ВСУ «носят характер информационной операции для дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров».
Замминистра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что украинские военные укрепляют и обороняют города и села. «Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома», — сказала она. Министр обороны Украины Алексей Резников добавил, что Украина не позволит «поносить нашу армию, наших защитников».
Президент Украны Владимир Зеленский заявил об «аморальной избирательности» Amnesty: «Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, по остановкам общественного транспорта. <…> И отчетов об этом почему-то нет. <…> Каждый, кто амнистирует Россию и создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов оправданы или понятны, не может не осознавать, что это помогает террористам».
Как доклад оценили украинские журналисты и правозащитники?
Amnesty раскритиковали не только власти Украины, но и многие представители украинского медийного и правозащитного сообщества. Как и чиновники, они обвинили организацию в том, что она приравнивает обороняющуюся сторону к нападающей.
«У украинских военных есть боевая задача удержать населенный пункт. А какое право преступники имели захватывать этот населенный пункт? Фактически первая ответственность за то, что это преступление совершено, лежит на Российской Федерации, начавшей войну», — заявил глава Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. Он также отметил, что в отчете нет данных об использовании гражданских объектов на оккупированных территориях Украины.
Журналистка Наталья Гуменюк подчеркнула, что при необходимости военные имеют право занимать позиции в городе, предупредив гражданских. Она добавила, что, исходя из ее наблюдений и опыта общения с военными и мирными жителями, ВСУ стараются не подвергать угрозе гражданских. Гуменюк также напомнила о понятии «чрезмерной силы»: «Если даже на каком-то заводе / элеваторе было несколько украинских военных, все равно преступно нацеливать ракеты в это место, если большое количество гражданских вокруг может пострадать».
Содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра имени Разумкова Алексей Мельник назвал форму подачи информации в отчете Amnesty «очень удобной для российских нарративов». О том, что отчет играет на руку российской пропаганде, говорили и украинские власти.
Что говорят о докладе другие эксперты?
Бойд ван Дейк — историк, исследователь Мельбурнского университета, автор книги о создании Женевских конвенций — опубликовал в твиттере тред с разбором критики в адрес Amnesty. Самым важным аргументом критиков он назвал аргумент о том, что несправедливо сравнивать относительно небольшие нарушения со стороны войск Украины, которая защищается, с массовыми нарушениями со стороны России, которая нападает.
По словам историка, вопрос о том, должны ли жертвы агрессии строго следовать международному гуманитарному праву, — спорный. Он был таковым еще в период создания Женевских конвенций (приняты в 1949 году). Интересно, что тогда СССР выступал против идеи о том, что международное гуманитарное право в равной степени применимо ко всем сторонам, отметил ван Дейк.
«С аналитической и нормативной точки зрения было бы лучше охватить все богатство истории международного гуманитарного права, а не оформлять ее как сборник кодов с жесткими ограничениями для тех, кто борется с агрессией или геноцидом, как в отчете Amnesty», — заявил он.
В отчете действия украинских военных названы нарушением законов войны. Однако не все такие нарушения являются военными преступлениями. В частности, использование гражданского населения в качестве живого щита — военное преступление, тогда как занятие военными пустого гражданского здания — нет, пояснил «Медузе» глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. По его словам, за военные преступления напрямую предполагается международное судебное преследование, а нарушение законов и обычаев войны может преследоваться в ином порядке — например, как нарушение договоров о правах человека или норм национального права конкретной страны.
Что на все это отвечают в самой Amnesty?
Украинский офис организации заявил, что не участвовал в подготовке отчета. Сотрудники Amnesty в Украине выступали против публикации доклада в нынешнем виде, считая его однобоким и неполным. Когда стало понятно, что документ все же не изменится, они отказались переводить его на украинский и публиковать на своей версии сайта Amnesty, рассказала директор местного офиса организации Оксана Покальчук.
«Бюрократия, непонимание локального контекста, негибкая система работы, игнорирование мнения украинской команды и позиции правозащитного сообщества в Украине — все это помешало нам остановить сегодняшний релиз еще на стадии идеи, как это должно было быть. Тем не менее, со всеми упомянутыми явлениями мы сражались до последнего», — заявила Покальчук,
Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар, занявшая этот пост немногим более года назад, обвинила в атаке на организацию «толпы украинских и российских троллей в социальных сетях». «Это называется военной пропагандой, дезинформацией, искажением информации, — заявила она. — Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит фактов».