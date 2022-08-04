Зеленский обвинил Amnesty International в «аморальной избирательности» из-за доклада о том, что бойцы ВСУ подвергают риску гражданских

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении раскритиковал доклад международной правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные создают базы в жилых районах и таким образом нарушают международное гуманитарное право и законы войны.

Мы увидели сегодня совсем другой отчет Amnesty International, который, к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Нет и не может быть — даже гипотетически — никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. <…> И если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться.

Зеленский заявил, что с начала войны в результате российских ударов в Украине были повреждены или уничтожены почти 200 религиозных сооружений, около 900 медицинских учреждений, более 2200 учебных заведений.

Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, по остановкам общественного транспорта. <…> И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов оправданы или понятны, не может не осознавать, что это помогает террористам.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя доклад Amnesty International, заявил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права, а Россия «игнорирует любые правила и законы».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что украинские военные укрепляют и обороняют города и села. «Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома», — сказала она.

Украинский офис Amnesty International сообщил, что не принимал участия в подготовке доклада. Глава международной организации Агнесс Каламар заявила, что критика «не ослабит беспристрастность» Amnesty International и «не изменит фактов».

Подробнее о новом докладе Amnesty

Amnesty International: Украина размещает военные базы в больницах и школах — это нарушает законы войны Но «никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России»

Подробнее о новом докладе Amnesty

Amnesty International: Украина размещает военные базы в больницах и школах — это нарушает законы войны Но «никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России»