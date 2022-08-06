Глава украинского офиса Amnesty International объявила об уходе из организации

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Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила об уходе из организации после почти семи лет работы. Это произошло после публикации правозащитниками доклада о нарушении законов войны украинскими военными.

По словам Покальчук, она и руководство организации «разошлись ценностно».

Это еще одна потеря, которую мне принесла война. Любимая работа, 7 лет жизни, планы на предстоящее, а последние 5 месяцев — еще и спасательный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера.

Правозащитница пишет, что надеялась, что сможет «все исправить» и добиться удаления статьи, однако «поняла, что этого не произойдет».

Сама того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов. Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды.

Доклад Amnesty International, опубликованный 4 августа, вызвал крайне негативную реакцию в украинском обществе. Правозащитников обвинили в попытках дискредитировать ВСУ и игнорировании того факта, что украинские военные ведут оборонительную войну. По данным журналистки Татьяны Козыревой, после доклада Amnesty International лишилась аккредитации ВСУ.

По словам украинских сотрудников организации, доклад был подготовлен без их участия и без учета их мнения. Они отказались переводить его на украинский язык и публиковать на своей версии сайта.

Российские провластные СМИ активно пересказывали доклад, игнорируя те его части, где говорилось о российской агрессии против Украины.

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