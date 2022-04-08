«У отца было шесть больших отверстий в спине» Amnesty International собрала новые свидетельства убийств мирных жителей во время российской оккупации Киевской области

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Погибшие в Буче. 7 апреля 2022 года Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новые свидетельства военных преступлений, которые произошли во время оккупации российскими военными Киевской области Украины.

Правозащитники опросили более 20 человек, которые стали свидетелями или «располагали достоверными сведениями о широкомасштабном насилии, совершенном российскими войсками», говорится в публикации. Опрошенные рассказали Amnesty International о внесудебных казнях, насилии, в том числе сексуальном, и массовом запугивании мирных жителей региона.

46-летняя жительница Богдановки сообщила правозащитникам, что российские военные и техника вошли в село 7 или 8 марта. Вечером 9 марта по окнам нижнего этажа ее дома открыли стрельбу. Затем двое военнослужащих ворвались в дом и затолкали женщину, ее мужа и их 10-летнюю дочь в бойлерную.

«Они нас туда втолкнули и захлопнули дверь. Через минуту они открыли дверь, спросили у моего мужа, есть ли у него сигареты. Он ответил, что нет, он не курил уже несколько недель. Они выстрелили ему в правую руку. Один сказал другому: „Прикончи его“, — и ему [мужу] выстрелили в голову», — рассказала она.

По словам жительницы Богдановки, ее супруг был жив, но оставался без сознания еще несколько часов: «Он истекал кровью. Когда он издал последний вздох, я повернулась к дочери и сказала: „Кажется, папа умер“». Рассказ женщины подтвердил ее сосед.

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18-летняя Катерина Ткачева из поселка Ворзель рассказала, что 3 марта ее родители — Наталья и Валерий — вышли из подвала, когда несколько танков с буквами Z проехали по их улице. После этого девушка услышала выстрелы.

«Когда танки уехали, я перепрыгнула через забор во двор к соседям. Я хотела проверить, живы ли они [родители]. Я посмотрела из-за забора и увидела, что мать лежит на спине на краю дороги, а отец ничком на другой стороне улицы. Я увидела большие дырки в его пальто. На следующий день я пошла к ним. У отца было шесть больших отверстий в спине, у мамы небольшая дыра в груди», — сказала она.

В тот же день 3 марта машина мэра города Юрия Прилипко и троих его спутников, развозивших продукты и лекарства в Гостомеле, попала под обстрел со стороны жилого комплекса, захваченного, как утверждается, российскими войсками. Один из мужчин, Иван Зоря, погиб на месте, Прилипко получил ранения, от которых умер в течение нескольких часов. Выжившие спутники мэра в это время прятались неподалеку из-за продолжающейся стрельбы.

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Правозащитники собрали еще три рассказа об убийствах мирных жителей. Женщина из поселка под Киевом, название которого не приводится, сообщила, что 9 марта двое солдат застрелили ее мужа, а ее саму неоднократно изнасиловали, угрожая автоматом. В это время ее маленький сын прятался в бойлерной «совсем рядом», пишет Amnesty International.

Жительница Бучи рассказала об убийстве соседки, которую застрелили в конце февраля, когда она смотрела через забор на российскую военную технику. 13 марта 39-летнего жителя Гостомеля военные забрали из подвала, после чего его тело нашли неподалеку от здания, где он прятался.

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По словам опрошенных жителей Киевской области, в первые дни оккупации электричество, вода и газ в их населенных пунктах пропали, мобильной связи тоже практически не было, а доступ к еде был ограничен. Некоторые собеседники правозащитников рассказали, что российские военные отбирали и ломали их телефоны, а также угрожали применить насилие, если найдут телефон.

Об угрозах и запугивании также сообщили жители Гостомеля и Бучи. В Гостомеле собеседник Amnesty International стал свидетелем того, как группу людей, прятавшихся от обстрелов, вывели на улицу и открыли стрельбу поверх их голов, заставив упасть на землю. Двое мужчин из Бучи заявили о снайперах, которые регулярно стреляли по ним, когда они приходили за едой в разрушенный продуктовый магазин.

«Свидетельства указывают на то, что безоружных гражданских лиц в Украине убивают в их собственных домах и на улицах с невероятной жестокостью и безжалостностью. Преднамеренное убийство гражданских лиц — это нарушение прав человека и военное преступление», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар. Она призвала расследовать эти случаи и привлечь виновных и их командиров к уголовной ответственности.

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