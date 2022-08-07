«Мы сожалеем о причиненной боли». Amnesty International — про свой доклад о том, что ВСУ нарушают законы войны
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Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «боль», которую причинил доклад правозащитников о том, что украинская армия подвергает риску мирных жителей, когда размещает военные базы в больницах и школах. Заявление организации приводит Reuters.
Amnesty International глубоко сожалеет, что наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными вызвал страдания и гнев. Приоритет Amnesty International в этом и любом другом конфликте — обеспечение защиты мирных жителей. В самом деле, это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли.
4 августа организация выпустила доклад, в котором заявила, что украинские военные в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. В организации отметили, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки». Украинские власти раскритиковали доклад, президент Украины Владимир Зеленский заявил об «аморальной избирательности» Amnesty.