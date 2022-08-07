Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «боль», которую причинил доклад правозащитников о том, что украинская армия подвергает риску мирных жителей, когда размещает военные базы в больницах и школах. Заявление организации приводит Reuters.

Amnesty International глубоко сожалеет, что наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными вызвал страдания и гнев. Приоритет Amnesty International в этом и любом другом конфликте — обеспечение защиты мирных жителей. В самом деле, это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли.

4 августа организация выпустила доклад, в котором заявила, что украинские военные в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. В организации отметили, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки». Украинские власти раскритиковали доклад, президент Украины Владимир Зеленский заявил об «аморальной избирательности» Amnesty.

Читайте также

Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как

Читайте также

Киев заявил, что доклад Amnesty International (о том, что ВСУ нарушают законы войны) помогает российской пропаганде. И Москва действительно им воспользовалась «Медуза» показывает как