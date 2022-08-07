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Война Сто шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 августа можно почитать здесь, а главные фотографии посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

  • Аркадий Дворкович переизбран главой ФИДЕ. Его главным соперником на выборах стал украинский гроссмейстер Андрей Боришполец, заявлявший, что федерацию не может возглавлять представитель страны-агрессора.
  • Разведка Великобритании: с 24 февраля погибли 10 российских генералов, еще шесть были смещены с должностей.
  • Сайты сервисов Patreon и Grammarly стали недоступны в России, сообщает «Роскомсвобода».
  • Из портов Одессы вышли еще четыре сухогруза с зерном. В свою очередь в Украину впервые с начала войны в рамках зернового соглашения прибыло первое иностранное судно.
  • YouTube заблокировал канал «Ростеха» из-за санкций.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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Один человек погиб, еще пятеро ранены в результате обстрелов Николаевской области в последние сутки, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким.

Речь идет о погибшем и пострадавших после ударов по поселку городского типа Березнеговатое. Там же повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские военные обстреляли село Таборовка Бугской общины (разрушены три дома, жертв нет). Утром 7 августа они ударили по промышленным предприятиям в окрестностях Николаева. По предварительным данным, люди не пострадали.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Трансляцию о войне в Украине и событиях, связанных с ней, можно читать также в нашем телеграм-канале «Медуза — LIVE».

В Кремле уже назвали «очень хорошей новостью» переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы ФИДЕ. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил конкурентный характер выборов.

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович переизбран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Выборы прошли на генеральной ассамблее ФИДЕ в индийском городе Ченнай.

Одним из главных конкурентов Дворковича на выборах был 31-летний украинский гроссмейстер Андрей Боришполец, который в марте 2022 года запустил петицию с требованием отправить Дворковича в отставку. По мнению шахматиста, ФИДЕ не может возглавлять представитель страны-агрессора.

Среди прочего в тексте петиции говорилось, что Дворкович известен «тесными связями» с президентом РФ Владимиром Путиным, а Россия годами использовала ФИДЕ как «мягкую силу» для «обеления» своей репутации и продолжает это делать после вторжения в Украину.

В итоге в ходе голосования Дворкович, возглавляющий ФИДЕ с 2018 года, набрал 157 голосов, Баришполец — 16.

В марте Дворкович выступил с двумя высказываниями о российском вторжении в Украину в качестве президента ФИДЕ и как глава фонда «Сколково». В первом заявлении он поддержал запрет на участие России и Беларуси в официальных международных турнирах до конца войны, во втором назвал войны «абсолютным злом», а санкции против России — «жесткими, но бессмысленными». После этого Дворкович лишился постов в «Сколково» и Совете по науке и образованию при президенте РФ. 

В городе Рубежное, который находится под контролем российский сил, похоронили тела 63 местных жителей, убитых в марте — апреле во время боев за город. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Хочется спросить — а еще позже нельзя было начать? Большую часть территорий города россияне захватили еще в апреле. Неужели нужно было ждать самой жаркой погоды? Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, которые до сих пор лежали посреди улиц. О скольких еще убитых Россией мы узнаем со временем?

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

«Медуза» продолжает вести фотохронику войны. Сегодня мы публикуем фотографии 6 августа, снятые в Донбассе, где сегодня проходит главная линия столкновения российских и украинских войск.

Посмотрите их здесь

Война. Сто шестьдесят четвертый день. Фотографии Что происходит в Донбассе: пожары, обстрелы и эвакуация

Посмотрите их здесь

Война. Сто шестьдесят четвертый день. Фотографии Что происходит в Донбассе: пожары, обстрелы и эвакуация

В Украину впервые с 24 февраля прибыло судно под иностранным флагом, рассказал министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Балкер Fulmar S под флагом Барбадоса зашел в украинский порт под погрузку в рамках зернового договора.

Мы уже можем констатировать, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров — ООН и Турции — «зерновой коридор» заработал на выход и вход в порты Украины

Ежедневная сводка британской разведки

На этот раз тред посвящен российским генералам — уволенным и погибшим с начала войны.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • Армия РФ разворачивает дополнительные силы и средства противовоздушной обороны на территории Беларуси.
  • На Славянском направлении российские военные безуспешно наступали в направлениях Долины и Богородичного.
  • На Краматорском направлении силы РФ пытались наступать в районе Верхнекаменского. Отошли.
  • На Бахмутском направлении украинские военные отразили атаки противника на направлениях Владимировка — Яковлевка, Покровское — Бахмут, Возрождение — Вершина, Новолуганское — Зайцево. Бои продолжаются на направлениях Новолуганское — Кодема, Майское — Кодема, Семигорье — Зайцево.
  • На Авдеевском направлении российские военные отошли после попыток наступления на направлениях Новобахмутовка — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, Веселое — Пески.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Из портов Одессы вышли еще четыре судна с зерном

Сухогрузы перевозят:

  • Glory — 66 тысячи тонн кукурузы;
  • Star Helena — 45 тысяч тонн подсолнечника;
  • Riva Wind — 44 тысячи тонн кукурузы;
  • Mustafa Necati — 6 тысяч тонн подсолнечного масла.

Накануне в ООН сообщили, что совместный координационный центр разрешил выход по морскому гуманитарному коридору судов. Еще одной судно OSPREY S, которое находилось на якоре возле Стамбула получило разрешение прибыть в порт Черноморска.

В июле Россия и Украина при участии ООН и Турции договорились возобновить экспорт украинского зерна через порты на Черном море. В начале августа из украинских портов вышли первые суда с продовольствием.

О последствии этого соглашения

Россия, Украина и Турция подписали соглашение об экспорте зерна. Теперь миру не грозят голод и продовольственный кризис? А что будет с ценами?

О последствии этого соглашения

Россия, Украина и Турция подписали соглашение об экспорте зерна. Теперь миру не грозят голод и продовольственный кризис? А что будет с ценами?

YouTube заблокировал канал «Ростеха» из-за санкций

Соответствующее уведомление госкорпорация получила от компании Google, сообщили в пресс-службе «Ростеха». В связи с блокировкой госкорпорация переходит на российскую платформу Rutube.

В конце июня «Ростех» попал под санкции, введенные США после российского вторжения в Украину. До блокировки на ютьюб-канале госкорпорации было почти 45 тысяч подписчиков, отмечает «Интерфакс».

Последствия вчерашнего обстрела города Константиновка Донецкой области

Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA

В ночь на 6 августа российские военные вели интенсивные обстрелы Донецкой области, сообщал глава военной администрации региона Павел Кириленко. В городе Константиновка в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоэтажки. Спасатели вытащили из-под завалов 7 человек.

Всего, по последним данным Кириленко, за сутки в результате ударов российский сил в Донецкой области погибли 5 мирных жителей: трое в Бахмуте, по одному в Адеевке и Благодатном. Еще восемь жителей региона получили ранения.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Число пострадавших в результате вчерашнего обстрела Алчевска в самопровозглашенной ЛНР возросло до 13 человек, сообщил мэр города Альберт Апшев. По предварительным данным, один человек погиб.

Власти ЛНР сообщили об обстреле Алчевска вечером 6 августа. Снаряд попал в девятиэтажку. Генпрокуратура самопровозглашенной республики обвинила в ударах ВСУ.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

За ночь обстрелам подверглись территории Днепропетровской области и Харьков

В ночь на 7 августа из «Градов» и «Ураганов» были обстреляны Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко.

В частности, в городе Марганец в результате ударов пострадали два человека, повреждены около 50 частных домов, газопровод, электросеть, несколько автомобилей и автобусная остановка.

Рано утром ракетному обстрелу подверглись Новобаварский и Немышлянский районы Харькова, рассказал мэр города Игорь Терехов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию о событиях 165-го дня войны в Украине и других новостях, связанных с российским вторжением. Спасибо, что вы с нами