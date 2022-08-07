Война Сто шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

новости

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 августа можно почитать здесь, а главные фотографии посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

Аркадий Дворкович переизбран главой ФИДЕ. Его главным соперником на выборах стал украинский гроссмейстер Андрей Боришполец, заявлявший, что федерацию не может возглавлять представитель страны-агрессора.

Разведка Великобритании: с 24 февраля погибли 10 российских генералов, еще шесть были смещены с должностей.

Сайты сервисов Patreon и Grammarly стали недоступны в России, сообщает «Роскомсвобода».

Из портов Одессы вышли еще четыре сухогруза с зерном. В свою очередь в Украину впервые с начала войны в рамках зернового соглашения прибыло первое иностранное судно.

YouTube заблокировал канал «Ростеха» из-за санкций.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!