Война Сто шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 августа можно почитать здесь, а главные фотографии посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- Аркадий Дворкович переизбран главой ФИДЕ. Его главным соперником на выборах стал украинский гроссмейстер Андрей Боришполец, заявлявший, что федерацию не может возглавлять представитель страны-агрессора.
- Разведка Великобритании: с 24 февраля погибли 10 российских генералов, еще шесть были смещены с должностей.
- Сайты сервисов Patreon и Grammarly стали недоступны в России, сообщает «Роскомсвобода».
- Из портов Одессы вышли еще четыре сухогруза с зерном. В свою очередь в Украину впервые с начала войны в рамках зернового соглашения прибыло первое иностранное судно.
- YouTube заблокировал канал «Ростеха» из-за санкций.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Один человек погиб, еще пятеро ранены в результате обстрелов Николаевской области в последние сутки, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким.
Речь идет о погибшем и пострадавших после ударов по поселку городского типа Березнеговатое. Там же повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью российские военные обстреляли село Таборовка Бугской общины (разрушены три дома, жертв нет). Утром 7 августа они ударили по промышленным предприятиям в окрестностях Николаева. По предварительным данным, люди не пострадали.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Трансляцию о войне в Украине и событиях, связанных с ней, можно читать также в нашем телеграм-канале «Медуза — LIVE».
В Кремле уже назвали «очень хорошей новостью» переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы ФИДЕ. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил конкурентный характер выборов.
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович переизбран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Выборы прошли на генеральной ассамблее ФИДЕ в индийском городе Ченнай.
Одним из главных конкурентов Дворковича на выборах был 31-летний украинский гроссмейстер Андрей Боришполец, который в марте 2022 года запустил петицию с требованием отправить Дворковича в отставку. По мнению шахматиста, ФИДЕ не может возглавлять представитель страны-агрессора.
Среди прочего в тексте петиции говорилось, что Дворкович известен «тесными связями» с президентом РФ Владимиром Путиным, а Россия годами использовала ФИДЕ как «мягкую силу» для «обеления» своей репутации и продолжает это делать после вторжения в Украину.
В итоге в ходе голосования Дворкович, возглавляющий ФИДЕ с 2018 года, набрал 157 голосов, Баришполец — 16.
В марте Дворкович выступил с двумя высказываниями о российском вторжении в Украину в качестве президента ФИДЕ и как глава фонда «Сколково». В первом заявлении он поддержал запрет на участие России и Беларуси в официальных международных турнирах до конца войны, во втором назвал войны «абсолютным злом», а санкции против России — «жесткими, но бессмысленными». После этого Дворкович лишился постов в «Сколково» и Совете по науке и образованию при президенте РФ.
В городе Рубежное, который находится под контролем российский сил, похоронили тела 63 местных жителей, убитых в марте — апреле во время боев за город. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Хочется спросить — а еще позже нельзя было начать? Большую часть территорий города россияне захватили еще в апреле. Неужели нужно было ждать самой жаркой погоды? Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, которые до сих пор лежали посреди улиц. О скольких еще убитых Россией мы узнаем со временем?
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Украину впервые с 24 февраля прибыло судно под иностранным флагом, рассказал министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Балкер Fulmar S под флагом Барбадоса зашел в украинский порт под погрузку в рамках зернового договора.
Мы уже можем констатировать, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров — ООН и Турции — «зерновой коридор» заработал на выход и вход в порты Украины
Ежедневная сводка британской разведки
На этот раз тред посвящен российским генералам — уволенным и погибшим с начала войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Армия РФ разворачивает дополнительные силы и средства противовоздушной обороны на территории Беларуси.
- На Славянском направлении российские военные безуспешно наступали в направлениях Долины и Богородичного.
- На Краматорском направлении силы РФ пытались наступать в районе Верхнекаменского. Отошли.
- На Бахмутском направлении украинские военные отразили атаки противника на направлениях Владимировка — Яковлевка, Покровское — Бахмут, Возрождение — Вершина, Новолуганское — Зайцево. Бои продолжаются на направлениях Новолуганское — Кодема, Майское — Кодема, Семигорье — Зайцево.
- На Авдеевском направлении российские военные отошли после попыток наступления на направлениях Новобахмутовка — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, Веселое — Пески.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Из портов Одессы вышли еще четыре судна с зерном
Сухогрузы перевозят:
- Glory — 66 тысячи тонн кукурузы;
- Star Helena — 45 тысяч тонн подсолнечника;
- Riva Wind — 44 тысячи тонн кукурузы;
- Mustafa Necati — 6 тысяч тонн подсолнечного масла.
Накануне в ООН сообщили, что совместный координационный центр разрешил выход по морскому гуманитарному коридору судов. Еще одной судно OSPREY S, которое находилось на якоре возле Стамбула получило разрешение прибыть в порт Черноморска.
В июле Россия и Украина при участии ООН и Турции договорились возобновить экспорт украинского зерна через порты на Черном море. В начале августа из украинских портов вышли первые суда с продовольствием.
YouTube заблокировал канал «Ростеха» из-за санкций
Соответствующее уведомление госкорпорация получила от компании Google, сообщили в пресс-службе «Ростеха». В связи с блокировкой госкорпорация переходит на российскую платформу Rutube.
В конце июня «Ростех» попал под санкции, введенные США после российского вторжения в Украину. До блокировки на ютьюб-канале госкорпорации было почти 45 тысяч подписчиков, отмечает «Интерфакс».
Последствия вчерашнего обстрела города Константиновка Донецкой области
В ночь на 6 августа российские военные вели интенсивные обстрелы Донецкой области, сообщал глава военной администрации региона Павел Кириленко. В городе Константиновка в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоэтажки. Спасатели вытащили из-под завалов 7 человек.
Всего, по последним данным Кириленко, за сутки в результате ударов российский сил в Донецкой области погибли 5 мирных жителей: трое в Бахмуте, по одному в Адеевке и Благодатном. Еще восемь жителей региона получили ранения.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Число пострадавших в результате вчерашнего обстрела Алчевска в самопровозглашенной ЛНР возросло до 13 человек, сообщил мэр города Альберт Апшев. По предварительным данным, один человек погиб.
Власти ЛНР сообщили об обстреле Алчевска вечером 6 августа. Снаряд попал в девятиэтажку. Генпрокуратура самопровозглашенной республики обвинила в ударах ВСУ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
За ночь обстрелам подверглись территории Днепропетровской области и Харьков
В ночь на 7 августа из «Градов» и «Ураганов» были обстреляны Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко.
В частности, в городе Марганец в результате ударов пострадали два человека, повреждены около 50 частных домов, газопровод, электросеть, несколько автомобилей и автобусная остановка.
Рано утром ракетному обстрелу подверглись Новобаварский и Немышлянский районы Харькова, рассказал мэр города Игорь Терехов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию о событиях 165-го дня войны в Украине и других новостях, связанных с российским вторжением. Спасибо, что вы с нами