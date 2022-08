Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российский военный возле Запорожской АЭС, 4 августа 2022 года

5 августа Запорожская АЭС, захваченная российскими войсками в начале войны, подверглась обстрелам. Россия обвинила в атаке Украину, Украина — Россию. Сообщения сторон об обстрелах в общих чертах похожи — первый произошел днем и оборвал линию электропередач, второй пришелся непосредственно на промышленную площадку станции и нанес более серьезный ущерб.

В украинской компании «Энергоатом» заявили, что после обстрелов оказался отключен один из трех работающих энергоблоков, а в результате нанесенных повреждений «имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ». «Энергоатом» обвинил Россию в попытках разрушить инфраструктуру станции и обесточить юг Украины. В компании также заявили, что перед обстрелами «представители Росатома спешно покинули станцию». «Вероятно, они знали, что готовится атака», — говорилось в сообщении.

Назначенные Россией «новые власти» Энергодара заявили, что на станции в результате первого обстрела произошел пожар. Минобороны РФ заявило, что из-за обстрелов «обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4», а «более крупного пожара и возможной радиационной аварии» удалось избежать «по счастливой случайности».

Украинская компания «Энергоатом» заявила, что около 14:30 было «зафиксировано три „прилета“ возле промышленной площадки ЗАЭС», повредивших линию электропередач, после чего было решено отключить от сети один из энергоблоков. Позже «Энергоатом» сообщил о втором обстреле, который пришелся уже на площадку станции. В результате, как утверждалось, получили серьезные повреждения «азотно-кислородная станция ​​и объединенный вспомогательный корпус» и «имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ»; пожарную опасность в «Энергоатоме» оценили как высокую. В свою очередь назначенные Россией «новые власти» Энергодара заявили, что первый обстрел произошел около 15:00 во время пересменки сотрудников и велся с территории, подконтрольной Украине; сообщалось, что в результате оборвались линии электропередач и начался пожар. Позже они также сообщили о втором ударе, который пришелся промышленную площадку. Минобороны РФ заявило, что из-за обстрелов 5 августа на станции «произошло факельное возгорание водорода» и «обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4»: По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции

«Энергоатом» обвинил Россию в «фактическом минировании» двух энергоблоков станции. Согласно сообщению компании 6 августа, в машинных залах этих энергоблоков размешена военная техника с оружием и взрывчаткой. «И это в дополнение к минированию береговой линии ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища», — сказано в сообщении.

«Энергоатом» также заявил, что «российские военные на Запорожской АЭС заняли все подвальные помещения, где прячутся от обстрелов», а «украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям» и будет уязвим в случае новых обстрелов.

вечером 5 августа опубликовал видео, на котором, как утверждается, российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС, а потом и внутрь первого энергоблока. Видео, согласно публикации, было снято 2 августа. Издание заявило, что источник сообщил о минировании российскими военными машинного зала первого энергоблока.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрела призвал ввести санкции против российской атомной отрасли. Он назвал обстрел Запорожской АЭС «не только еще еще одним аргументом в пользу признания России государством — спонсором терроризма», но и аргументом в пользу «жестких санкций против всей российской атомной отрасли — от „Росатома“ до всех связанных компаний и лиц».

Украина и Запад обвиняют Россию в использовании ЗАЭС в качестве щита. 1 августа The New York Times написала, что РФ проводит артиллерийские обстрелы украинских территорий под прикрытием станции. Украинские военные, воюющие на противоположном берегу Днепра, заявили изданию, что в последние недели после ударов HIMARS российская артиллерия в основном затихла — кроме частей, расположенных на Запорожской АЭС. «Как мы можем ответить? Это ядерный объект», — говорил The New York Times полковник ВСУ Сергей Шаталов.

5 августа — еще до пятничных обстрелов — Минобороны Великобритании в ежедневной сводке заявило, что Россия использует район ЗАЭС для обстрелов противоположного берега Днепра и для отдыха военных, используя «защищенный статус» объекта. 6 августа американский Институт изучения войны предположил, что Россия, «скорее всего, продолжит использовать свои позиции вокруг Запорожской АЭС для обстрелов Никополя, расположенного на противоположном берегу водохранилища» (город был обстрелян в том числе ночь на субботу).

Россия и назначенные РФ «власти Запорожской области» и Энергодара несколько раз в июле обвиняли Украину в обстрелах станции. 12 июля речь шла об атаках беспилотников, которые якобы сбрасывали рядом со станцией мины и атаковали жилые дома в Энергодаре, 20-го — об ударах дронов-камикадзе по самой АЭС, в результате которых, как утверждалось, были ранены 11 человек.

27 июля представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС «с маниакальным упорством». «Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе», — рассуждала сотрудница дипломатического ведомства.

Глава Рафаэль Гросси в начале августа заявил, что станция «совсем вышла из-под контроля» и ее физическая безопасность не соблюдается. «Каждый принцип ядерной безопасности был нарушен. На кон поставлены вещи крайне серьезные, крайне важные и опасные». Он отметил «парадоксальную» ситуацию, при которой станцию контролирует Россия, но ядерные операции проводят украинские сотрудники, что ведет к неизбежным трениям и, возможно, насилию. «Сложив все вместе, мы имеем каталог вещей, которые никогда не должны происходить на ядерном объекте», — сказал он.

6 августа он заявил, что «крайне обеспокоен обстрелом крупнейшей европейской атомной электростанции», и отметил, что доклад об этом стал последним в «длинной очереди все более тревожащих сообщений от всех сторон». Гросси в очередной раз призвал пустить на объект делегацию МАГАТЭ, которую готов возглавить лично, однако констатировал, что для этого потребуется сотрудничество и Украины, и России, а также поддержка ООН (Россия заявляла, что именно секретариат ООН не согласовывает визит МАГАТЭ на станцию).

«Я не сдамся. Я продолжу давить и давить, пока миссия МАГАТЭ не случится. <…> Мы не можем позволить себе терять еще времени», — заявил Гросси.

