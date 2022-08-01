Из порта Одессы вышло первое с начала войны судно с продовольствием

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Из порта Одессы утром 1 августа отправилось первое за время войны судно с сельхозпродукцией — это сухогруз «Разони», который ходит под флагом Сьерра-Леоне. По сообщению Минобороны Турции, он везет кукурузу в Ливан.

Кадры выхода судна из порта Одессы публикуют украинские телеграм-каналы, отправление сухогруза также подтверждает информация сервиса MarineTraffiс, отслеживающего движение судов.

В июле было достигнуто соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна через порты на Черном море. Соглашение было подготовлено при участии Турции и ООН. Украина и Россия подписали его сепаратно.

Подробнее о соглашении по вывозу зерна из Украины

Россия, Украина и Турция подписали соглашение об экспорте зерна. Теперь миру не грозят голод и продовольственный кризис? А что будет с ценами?

Подробнее о соглашении по вывозу зерна из Украины

Россия, Украина и Турция подписали соглашение об экспорте зерна. Теперь миру не грозят голод и продовольственный кризис? А что будет с ценами?