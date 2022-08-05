The Washington Post: украинская разведка сообщила, что Россия обратилась к Турции за помощью в обходе западных санкций

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Российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций, которые страны Запада ввели в ответ на вторжение РФ в Украину. Об этом пишет газета The Washington Post.

В статье утверждается, что накануне переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи украинская разведка перехватила соответствующее предложение российских властей.

Согласно перехвату, РФ призывает Турцию разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Это решение, отмечает The Washington Post, может помочь скрыть происхождение нефти и обойти санкции, в том числе нефтяное эмбарго Евросоюза.

Россия также просит открыть в государственных турецких банках счета для крупнейших финансовых структур РФ, а также позволить российским промышленным производителям работать внутри свободных экономических зон Турции.

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При этом, отмечает The Washington Post, нет никаких признаков того, что Турция согласится на предложение России, поскольку такая поддержка грозит наложением вторичных санкций на турецкие банки и компании.

Западные чиновники, поговорившие с газетой, сообщили, что им неизвестно о перехваченном предложении. Однако у них есть информация о том, что Россия ищет способы обойти санкции и снизить экономический ущерб от них. В частности, по данным западных чиновников, российские официальные лица путешествуют по миру в поисках потенциальных партнеров, в числе которых рассматривается Турция.

5 августа президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, президенты обсудят двустороннее сотрудничество (как экономическое, так и военно-техническое), а также Сирию и Украину — в том числе ситуацию с вывозом зерна из украинских портов.