В Сочи начались переговоры Путина с Эрдоганом

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Обновление. Реджеп Эрдоган и Владимир Путин начали переговоры.

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщали в Кремле, президенты обсудят двустороннее сотрудничество (как экономическое, так и военно-техническое), а также Сирию и Украину — в том числе ситуацию с вывозом зерна из украинских портов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключал, что на встрече будет поднят вопрос Нагорного Карабаха, где в последние дни обострилась обстановка.

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана состоялась в Тегеране 19 июля. Она прошла в рамках саммита в «астанинском формате», посвященном Сирии — в нем также участвовал президент Ирана Эбрахим Раиси. При этом Эрдоган и Путин провели переговоры один на один.

Эрдоган стал одним из немногих политиков, которые после начала войны посетили Россию. До этого в РФ приезжали, в частности, канцлер Австрии Карл Нехаммер, а также Александр Лукашенко.