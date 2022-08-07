После удара по вокзалу в Краматорске 11-летняя Яна потеряла две ноги, ее мама — одну. Во время реабилитации в США они получили протезы — и сейчас заново учатся ходить
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
43-летняя жительница Украины Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна, которые в начале апреля лишились ног из-за ракетного удара России по вокзалу в Краматорске, получили протезы во время реабилитации в США. Об этом сообщил Андрей Садовый, мэр Львова, где сперва лечили мать и дочь.
8 апреля Наталья Степаненко вместе с двумя детьми, близнецами Ярославом и Яной, приехала на вокзал в Краматорске, чтобы эвакуироваться из Донецкой области. Отца детей с ними не было — он воевал на фронте. Мать и дочь отошли, мальчик остался сторожить вещи. В этот момент по вокзалу нанесли ракетный удар. Яна потеряла обе ноги — одну чуть выше щиколотки, другую ниже колена, Наталья потеряла левую ногу ниже колена. Ярослав не пострадал. В конце июня Наталья Степаненко и ее дети поехали в США, в больницу в Сан-Диего, штат Калифорния.
Наталья и Яна получили протезы по программе организации The Right to Walk Foundation, которая помогает людям, нуждающимся в протезировании, рассказал мэр Львова. По его словам, сейчас мать и дочь учатся делать первые шаги, и с ними постоянно работают врачи. Организация The Right to Walk Foundation опубликовала фотографии и видео, как Наталья и Яна Степаненко учатся ходить при помощи протезов.
Как рассказала журналистка Republic Фарида Курбангалеева, Наталья получила постоянный протез, а Яне придется менять протезы по мере взросления. Врачи в Сан-Диего говорят, что она будет «ходить, бегать, плавать — делать все, что делают все дети», рассказала Курбангалеева.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что семья Степаненко год проведет в США, где мать и дочь будут проходить курс реабилитации. Семье уже нашли жилье и оплатили страхование. После окончания реабилитации семья собирается вернуться в Украину, где, они надеются, уже закончится война.