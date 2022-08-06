Война Сто шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Ведущий радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан предложил устроить в оккупированной Запорожской области «старый добрый ГУЛАГ»

Фрагмент эфира Мардана опубликовали телеграм-канал ЧТД и издание «Подъем». В нем ведущий обсуждал нежелание некоторых украинцев с оккупированных территорий (в частности, учителей) сотрудничать с оккупационными властями. Когда прошел этот эфир, не уточняется.

«За деньги расстреливать, наверно, не стоит, а вот отнять у них кредитки и заставить их сожрать. Не знаю, выселить их из квартир… Ну вот что-нибудь такое в духе нашего старого доброго ГУЛАГа, например! Они ждут же ГУЛАГа, ну дайте им ГУЛАГа, например, чтобы шуба завернулась!» — заявил Мардан.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что такие слова — это «перебор». «Призывы к ГУЛАГу — игра очень опасная. Я Сергею сказал: если до ГУЛАГа дело дойдет, то тебя же и расстреляют в первых рядах, тебя же в ГУЛАГ посадят с формулировкой, что ты разжигал ненависть между братскими украинским и русским народами», — заявил Сунгоркин.

По его словам, журналист ответил, что цитата вырвана из контекста. «Прекратить его программы — тоже как-то недемократично. Я попрошу его объясниться в эфире. Он очень популярен у нашей аудитории, он часто увлекается полемикой, иронией, в общем, азартный человек», — добавил Сунгоркин.