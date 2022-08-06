Война Сто шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 августа можно почитать здесь.
Главные новости последних часов
- «Энергоатом» Украины сообщил об отключении одного из энергоблоков Запорожской АЭС после вчерашних обстрелов.
- Глава офиса Amnesty International в Украине Оксана Покальчук решила уволиться из-за отчета организации о том, что ВСУ нарушают законы войны. «Руководство Amnesty International и я разошлись ценностно», — пояснила Покальчук.
- Источник The Insider рассказал, что российские войска заминировали машинный зал первого энергоблока Запорожской АЭС. Другой собеседник издания заявил о минировании «территории АЭС».
- Польша и Венгрия отказались утвердить решение ЕС сократить потребление газа этой зимой на 15%, сообщил Reuters.
- В Украине изъяли российские активы на 28 миллиардов гривен (765 миллионов долларов), сообщил президент страны Владимир Зеленский.
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Ведущий радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан предложил устроить в оккупированной Запорожской области «старый добрый ГУЛАГ»
Фрагмент эфира Мардана опубликовали телеграм-канал ЧТД и издание «Подъем». В нем ведущий обсуждал нежелание некоторых украинцев с оккупированных территорий (в частности, учителей) сотрудничать с оккупационными властями. Когда прошел этот эфир, не уточняется.
«За деньги расстреливать, наверно, не стоит, а вот отнять у них кредитки и заставить их сожрать. Не знаю, выселить их из квартир… Ну вот что-нибудь такое в духе нашего старого доброго ГУЛАГа, например! Они ждут же ГУЛАГа, ну дайте им ГУЛАГа, например, чтобы шуба завернулась!» — заявил Мардан.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что такие слова — это «перебор». «Призывы к ГУЛАГу — игра очень опасная. Я Сергею сказал: если до ГУЛАГа дело дойдет, то тебя же и расстреляют в первых рядах, тебя же в ГУЛАГ посадят с формулировкой, что ты разжигал ненависть между братскими украинским и русским народами», — заявил Сунгоркин.
По его словам, журналист ответил, что цитата вырвана из контекста. «Прекратить его программы — тоже как-то недемократично. Я попрошу его объясниться в эфире. Он очень популярен у нашей аудитории, он часто увлекается полемикой, иронией, в общем, азартный человек», — добавил Сунгоркин.
Крупнейший в РФ производитель пивных банок оценил потери от ухода с российского рынка в 435 миллионов долларов
Американский производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation оценил потери от ухода из России в 435 миллионов долларов. Об этом говорится в финансовой отчетности компании, на которую обратил внимание Forbes.
Ball Corporation в марте объявила об уходе из России в марте.
Источник «Коммерсанта» среди отечественных производителей напитков говорил, что на продукцию Ball приходилось около 60-65% всей потребляемой российскими компаниями алюминиевой банки.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о пресечении диверсии на курском аэродроме
Сейчас этот аэродром закрыт для приема гражданских судов. Его используют военные, пояснил Старовойт.
Он не уточнил, в чем заключалась диверсия. Но попросил местных жителей не запускать квадрокоптеры в районе аэродрома.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ. Ведомство вновь заявило об уничтожении «взвода РСЗО HIMARS»
- ВКС России и артиллерия поразили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области. Убито свыше 400 военнослужащих.
- В результате ударов ВКС по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области убито более 70 военнослужащих, около 150 получили ранения.
- В Днепропетровской области в результате удара ВКС по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» убито более 80 иностранных наемников, уничтожено 11 единиц спецтехники.
- На Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют.
- Артиллерия, ракетные войска и авиация за сутки поразили пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в самопровозглашенной ДНР, а также живую силу и военную технику ВСУ в 135 районах. Были уничтожены два склада вооружения и боеприпасов в районах Трудового и Соледара. В районе Запорожья уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива.
- Уничтожен взвод РСЗО «Ольха» и американских «HIMARS» в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области. Также подавлены пять взводов РСЗО «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30.
- ВКС России за сутки уничтожено два Су-25 воздушных сил Украины. Средства ПВО за сутки сбили восемь беспилотников и перехватили 26 реактивных снарядов систем залпового огня.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Последствия обстрелов Константиновки в Донецкой области
По информации украинской стороны, в результате ночных обстрелов города в одной из многоэтажек обрушился подъезд. Оттуда вытащили семь человек, одна женщина пострадала.
Утром 6 августа был обстрелян корпус строительного лицея в Константиновке. Травмы получили девять человек, двое погибли.
В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области совершено покушение на замглавы местной «администрации» Виталия Гура
Как сообщает РИА Новости, предположительно, в Гура стреляли из пистолета Макарова. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.
Baza и Mash: Владимира Сальдо положили в токсикологическую реанимацию, предполагаемый диагноз — отравление неизвестным веществом
По информации Baza, украинский политик, которого поставили руководить Херсонской областью после ее оккупации Россией, был доставлен в Москву самолетом и сейчас находится в реанимации токсикологического отделения НИИ имени Склифософского.
Предполагаемый диагноз Сальдо, по данным Mash, — отравление неизвестным веществом. Среди других вариантов — энцефалопатия неясного генеза. Сейчас Сальдо подключен к ИВЛ. В палату к нему никого не пускают.
Baza называет состояние Сальдо тяжелым. Mash — стабильным. «Ему становится лучше — он периодически просыпается», — пишет издание.
О госпитализации Сальдо стало известно 4 августа. 5 августа было объявлено о его переводе в Москву. RT и Baza сообщили, что Сальдо находится в медикаментозной коме, но его заместитель Кирилл Стремоусов заявил, что «слухи о коме Владимира Сальдо — это прямое участие в войне на стороне врага».
Главные фотографии предыдущего дня войны
Закончился 163-й день войны. В Энергодаре произошел пожар на Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск. Пророссийская администрация города обвинила в обстреле ВСУ, Украина назвала это российской провокацией. Главу подконтрольной России администрации Херсонской области Владимира Сальдо отправили на лечение в Москву. По данным СМИ, он введен в медикаментозную кому. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о частичном переходе на оплату российского газа в рублях, а украинское правительство утвердило указ Владимира Зеленского о конфискации более 900 объектов собственности РФ. Болгария прекратила выдачу туристических виз россиянам, а Латвия — вообще любых, кроме необходимых для посещения похорон близких родственников.
СБУ объявила о раскрытии сети российских агентов, которые передавали информацию о расположении и перемещениях украинских войск в Донбассе
Как утверждают в украинской спецслужбе, в состав агентурной сети входило шесть жителей востока Украины, завербованных российской стороной после начала полномасштабного вторжения. Они собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донбасса.
Кроме того, они якобы сообщали о последствиях российских обстрелов, масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры
Одним из «связных» сети был представитель так называемого «Верховного суда» самопровозглашенной ДНР.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
The Insider также сообщил о закрытии лагеря для российских военных-«отказников» в Луганской области
Ранее о том, что лагерь закрыт, сообщил адвокат Максим Гребенюк со ссылкой на двух военнослужащих. The Insider со ссылкой на военных пишет, что речь идет о лагере в колонии города Перевальск в Луганской области.
Ранее отец одного из «отказников» рассказывал, что в Перевальск перевели «отказников», которые содержались в лагере в городе Брянка, пишет The Insider. Теперь из Перевальска начали «эвакуировать всех без разбора», заявил один из источников издания.
По его мнению, это связано с тем, что командиры «заметают следы» из-за проверки Следственного комитета, которую назначили после того, как о лагере для «отказников» стали писать в СМИ.
Глава Офиса президента Украины назвал происходящее на Запорожской АЭС «ядерным терроризмом от России»
«Вся ядерная отрасль России должна оказаться под санкциями, а сама россия — в списке стран-спонсоров терроризма», — написал Андрей Ермак.
Накануне к санкциям против российской атомной отрасли призвал президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский «Энергоатом» сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков Запорожской АЭС
Накануне станция подверглась обстрелам; украинская и российская стороны возложили ответственность за них друг на друга.
«В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков», — сообщил «Энергоатом» утром 6 августа.
Глава Запорожской областной администрации Александр Старух заявил, что «в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв».
По информации «Энергоатома», повреждения также получили «азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус». «Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность», — заявило ведомство.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она находится в украинском городе Энергодар, который сейчас контролирует Россия. Власти США заявляли, что армия РФ обстреливает украинские позиции из окрестностей АЭС, пользуясь тем, ВСУ не могут нанести ответный удар. Глава МАГАТЭ говорил, что станция «полностью вышла из-под контроля».
Житель Калуги ответил Дмитрию Медведеву во «ВКонтакте». Его исключили из группы, которую он администрировал, а его знакомого задержали
4 августа замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал блокировку ютьюб-канала блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим!» — написал Медведев в комментариях под постом в группе Пучкова.
Другие пользователи «Вконтакте» стали отвечать Медведеву. Одним из них был калужский активист Тимофей Радзиховский. Он написал «Дмитрий, может, уже хватит бухать?» Сейчас этот ответ удален. «Медуза» не нашла других ответов Радзиховского под комментарием Медведева, но издание «7×7» пишет, что активист «пытался привлечь внимание Медведева к проблемам в своем регионе».
Радзиховский — администратор группы «Гражданское общество Калужской области». Он рассказал «7×7», что 5 августа — на следующий день после переписки с Медведевым — его исключили из сообщества и внесли в черный список. Позже Радзиховский узнал о задержании своего знакомого, журналиста Дениса Старостина. По словам активиста, Старостина расспрашивали насчет него. Потом журналиста отпустили.
Ночью российская армия вновь обстреляла Николаев, Харьков и Никополь
В результате ночных ракетных ударов по Николаеву были тяжело ранены два человека и повреждены жилые дома, заявил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
Руководитель Харьковской области Олег Синегубов сообщил о ракетных ударах по двум районам Харькова. Целями были инфраструктурные объекты, а ракеты были выпущены из Белгорода. Жертв и пострадавших нет, заявил Синегубов.
Как рассказал глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко, в Никополе три человека получили ранения. Также в результате обстрела пострадали 11 пятиэтажек и до 40 частных домов, выведены из строя газопровод, водопровод и электросеть. Несколько тысяч человек остались без света.
Захар Прилепин ответил Ивану Урганту: «Поехали, Иван, в Изюм»
Накануне Ургант прокомментировал действия группы депутатов и сенаторов, которая потребовала уволить его с Первого канала и включила его в список артистов — «агентов иностранного влияния».
Группа создана по инициативе писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. Ургант предложил назвать ее «Группой Обнаружения Врагов Нашего Общества» (ГОВНО), а их гимном сделать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер». Он также опубликовал селфи с книгой Прилепина, которую тот подписал для него.
«Иван с 2014 года перестал звать меня в свою программу. Да и программы уже нет у него. А все могло бы иначе быть. Поехали, Иван, в Изюм. Там хорошо. Малолюдно, но эмоционально насыщенно. Я тебе еще одну книжку подарю. А ты подаришь улыбку и несколько своих фирменных каламбуров людям, которые их, быть может, оценят. В любом случае, у них отлично с чувством юмора. Иначе бы они не выжили. <…>» — написал Прилепин.
Источник The Insider заявил о минировании Запорожской АЭС
Издание опубликовало видео, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС. По данным источника The Insider, это произошло 2 августа, часть грузовиков заехала на территорию машинного зала первого энергоблока, зал якобы был заминирован.
По словам второго источника, мины и боекомплект российские солдаты хранят вблизи энергоблока, «причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока». Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно (при этом в видео The Insider со ссылкой на второй источник говорится о минировании «территории АЭС»).
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинял российскую армию в использовании АЭС в качестве «ядерного щита». По его словам, российские войска обстреливают украинские позиции из окрестностей станции, будучи уверенными в том, что не будет ответного удара.
Глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) говорил, что станция «полностью вышла из-под контроля» и просил допустить туда миссию агентства для инспекции.
В самопровозглашенной ЛНР закрыли лагерь для российских военных, отказавшихся воевать
Об этом в своем телеграм-канале написал адвокат Максим Гребенюк.
Двое моих доверителей, сбежавших из СИЗО Луганска (Красный Луч) сообщают, что центр содержания российских военнослужащих, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине, закрыт. За некоторыми отказниками приехали командиры и отвезли в тыл, за кем не приехали — отпустили, и не препятствуют выезду в Россию.
В разговоре с «Дождем» Гребенюк заявил, что военных начали отпускать из лагеря 4 августа, на следующий день там уже никого не было.
Гражданина США обвинили в разжигании розни в самопровозглашенной ДНР
Американец Суеди Мурекези был задержан в июне. Ему вменяют в вину участие в проукраинских митингах в Херсоне, заявил ТАСС его адвокат Сергей Литвишко. По его словам, Мурекези не признает вину и говорит, что оказался на митингах случайно.
Литвишко рассказал, что Мурекези родился в Руанде, но в 1994 году вместе с семьей «переехал в Америку на фоне геноцида руандийских тутси». «В военных действия на территории ДНР он не участвовал, а подрабатывал в ночных клубах Херсона», — заявил адвокат.
The Insider и Bellingcat назвали имя российского военного, который пытал и убил украинского военнопленного
Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider установили личность российского солдата, который был снят на видео с пытками и убийством украинского военнопленного.
Речь идет о трех видео, которые в конце июля были опубликованы в прокремлевских телеграм-каналах. В роликах зафиксированы издевательства над мужчиной в украинской военной форме, предположительно попавшем в плен, а также его убийство.
На видео попал военный в ковбойской шляпе. По всей видимости, он и убил пленного. Как утверждают расследователи, солдат в шляпе — это тувинец Очур-Суге Монгуш, который служит в чеченском батальоне «Ахмат».
Сводка британской военной разведки
- Российские силы почти наверняка концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к собственному возможному наступлению.
- Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и другого вооружения продолжают удаляться от Донбасса и направляются на юго-запад.
- Сообщалось также о перемещении техники из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части России через Керченский мост в Крым.
- Батальонно-тактические группы (БТГ) численностью от 800 до 1000 человек были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. <…>
- Украинские силы все чаще и чаще сосредотачивают свои цели на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях в южных регионах Украины — в том числе на стратегически важной железнодорожной ветке, которая связывает Херсон с оккупированным Россией Крымом. <…>
- Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно Днепру.
В этой войне британские власти поддерживают Украину. Относитесь к любой информации о происходящем на фронте с осторожностью.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Донецком направлении российские войска ведут наступательную операцию, основные усилия сосредоточены на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- На Бахмутском направлении россияне вели наступательные бои в направлениях Яковлевка — Вершина и Кодема — Зайцево. Не добившись успеха, отступили. Продолжается наступление на Бахмут.
- На Авдеевском направлении была попытка российского наступления в районе населенных пунктов Лозовое — Невельское, противник успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.
- На Южнобужском направлении российские силы обороняются. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям ВСУ.
- Кроме того, на большинстве направлений российские войска продолжают вести артиллерийские обстрелы и наносить авиаудары по населенным пунктам, находящимся под контролем Украины.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Житель Николаева пытается потушить пожар в соседском доме
Главные новости за ночь
- Глава офиса Amnesty International в Украине Оксана Покальчук решила уволиться из-за отчета организации о том, что ВСУ нарушают законы войны. «Руководство Amnesty International и я разошлись ценностно», — пояснила Покальчук.
- Евросоюз официально принял решение сократить потребление газа этой зимой на 15%. Но две страны — Польша и Венгрия — отказались утвердить его, пишет Reuters.
- В Украине изъяли российские активы на 28 миллиардов гривен (765 миллионов долларов), заявил президент страны Владимир Зеленский.
- После конфискации российской собственности на Украине эта страна перестала быть безопасной для транзита любых товаров из России — в том числе энергоносителей, заявил член Совета Федерации Андрей Клишас.
- Россия доставит международных экспертов и журналистов в Еленовку после удара по находящейся там колонии для украинских военнопленных, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Здравствуйте. Мы возобновляем онлайн о войне России с Украиной и событиях, которые с ней связаны.
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