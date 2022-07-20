Евгений Пригожин потребовал объявить «Медузу» «нежелательной организацией»

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Бизнесмен Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности «Медузы» и внести издание в список . Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей предпринимателю.

В заявлении в прокуратуру, опубликованном на странице «Конкорда» во «ВКонтакте», перечислены материалы «Медузы», в которых, по мнению Пригожина, содержится «не соответствующая действительности информация о ходе специальной военной операции на Украине», а также «заведомо ложная информация об исполнении Вооруженными силами РФ своих полномочий за пределами территории РФ».

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Как утверждает в заявлении Пригожин, «Медуза» «под прикрытием идеологии пацифизма» осуществляет «действия по подрыву доверия граждан к законной деятельности государственных органов РФ».

Идет провокация, направленная на возбуждение социальной розни, изменение основ конституционного строя и деморализацию граждан и военнослужащих, что негативно сказывается на обороноспособности страны.

Предприниматель поясняет, что объявление «Медузы» «нежелательной организацией» позволит «привлекать сотрудников и руководителей вышеуказанной организации к ответственности за осуществление провокационной деятельности на территории Российской Федерации».

13 июля «Медуза» опубликовала расследование о российских наемниках на войне в Украине. В нем говорится, что бойцы ЧВК Вагнера, владельцем которой называют Пригожина, отправились в Украину в конце марта, в результате набора, организованного Минобороны РФ. Их участие в боях в Донбассе было оценено как успешное, из-за чего Пригожин снова начал пользоваться благосклонностью президента РФ.

В тот же день Евгений Пригожин потребовал от Следственного комитета РФ возбудить уголовное дело в отношении автора расследования Лилии Яппаровой и редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой — из-за того, что они отправили журналистский запрос в его адрес.

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Почитайте наше недавнее расследование о Пригожине

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине