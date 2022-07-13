Евгений Пригожин попросил СК возбудить уголовное дело против редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой и журналистки Лилии Яппаровой

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Предприниматель Евгений Пригожин попросил председателя Следственного комитета провести проверку и «при наличии оснований» возбудить уголовное дело против редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой и специального корреспондента издания Лилии Яппаровой. Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».

Пригожин просит возбудить против Ершовой и Яппаровой дело по статьям о распространении «фейков» про российскую армию (статья 207.3 УК) и о госизмене (статья 275 УК).

Поводом для обращения в СК стал запрос «Медузы» в адрес Пригожина об участии ЧВК Вагнера в войне России с Украиной. Он был подписан Ершовой, Яппарова в нем была указана как контакт для связи.

«В заданных вопросах заложена исходная информация их авторов о том, что в проводимой РФ на территории Украины спецоперации принимает непосредственной участие некая частная военная компания Вагнера», — говорится в обращении, которое опубликовала пресс-служба «Конкорда».

В обращении также сказано, что в одном из заданных «Медузой» вопросов «фактически утверждается о контроле Министерством обороны РФ „вербовочной инфраструктуры ЧВК Вагнера“».

13 июля «Медуза» опубликовала расследование Лилии Яппаровой о российских наемниках на войне в Украине. В нем говорится, что бойцы ЧВК Вагнера, владельцем которой называют Пригожина, отправились в Украину в конце марта, в результате набора, организованного Минобороны РФ. Их участие в боях в Донбассе было оценено как успешное, из-за чего Пригожин снова начал пользоваться благосклонностью президента РФ.

Вот это расследование

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине

Вот это расследование

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине

В 2020 году Евгений Пригожин подал судебный иск к «Медузе» и ее главному редактору Ивану Колпакову. Поводом стала ссылка на статью «Медузы» про Пригожина, опубликованная в одном из материалов владимирского издания «Довод».

В феврале 2021 года Савеловский суд Москвы отклонил иск Пригожина. Мосгорсуд отменил это решение и в мае 2021-го обязал «Медузу» в 10-дневный срок удалить статью про Пригожина и выплатить 80 тысяч рублей.