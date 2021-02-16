Суд отказался удовлетворить иск Пригожина к «Медузе» и ее главному редактору Ивану Колпакову

Савеловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, который бизнесмен Евгений Пригожин подал к «Медузе», ее главному редактору Ивану Колпакову, главному редактору владимирского издания «Довод» Илье Косыгину и журналисту Максиму Шевченко.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий в разбирательстве интересы Ивана Колпакова.

В иске говорилось, что он подан к редакции «Медузы» «в лице ее главного редактора Ивана Колпакова».

Об иске к журналисту Максиму Шевченко, главному редактору владимирского издания «Довод» Илье Косыгину и главному редактору «Медузы» Ивану Колпакову стало известно в ноябре.

Первое заседание по иску прошло в Савеловском суде 22 января. Суд тогда отложил рассмотрение до 16 февраля. Такое решение, сообщали адвокаты «Правозащиты Открытки» было принято из-за того, что истец «так и не смог определиться, к кому же он предъявляет требования». В частности, выяснилось, что Пригожин не считает «Медузу» юридическим лицом, но в то же время в качестве ответчика указывает издание как зарегистрированное СМИ, а Колпакова — как главного редактора.

В 2016 году Евгений Пригожин по закону о «праве на забвение» через суды потребовал от «Яндекса», Google и Mail.ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности, статьи о «фабрике троллей» в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к «Яндексу» и Mail.Ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.