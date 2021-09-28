Кассационный суд отказался изменить решение Мосгорсуда по иску Пригожина к «Медузе». Бизнесмен отсудил 80 тысяч рублей
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Кассационный суд оставил без изменений решение Мосгорсуда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к «Медузе» и ее главному редактору Ивану Колпакову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает «Правозащита» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина, представляющего в деле интересы «Медузы» и Колпакова.
Мосгорсуд в мае 2021 года обязал «Медузу» в 10-дневный срок удалить статью «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России», а также выплатить 80 тысяч рублей.
Соответчиков по иску — главного редактора владимирского издания «Довод» Илью Косыгина и журналиста Максима Шевченко, который в интервью «Доводу» ссылался на текст «Медузы», Мосгорсуд также обязал выплатить по 80 тысяч рублей.
Мосгорсуд тогда отменил решение Савеловского суда, который в феврале отклонил иск Пригожина.
Поводом для иска стало опубликованное владимирским изданием «Довод» интервью журналиста Максима Шевченко. Шевченко, в частности, комментировал иск Пригожина о защите чести и достоинства, по которому он проходил соответчиком вместе с Алексеем Навальным, Любовью Соболь и другими.
В публикации «Довода» слова Шевченко о Пригожине («Он — дважды судимый уголовник, одна из статей — вовлечение несовершеннолетних в проституцию») сопровождает гиперссылка на материал «Медузы» «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России» от 9 июня 2016 года.