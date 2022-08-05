Пророссийские власти оккупированного Энергодара обвинили Украину в обстреле Запорожской АЭС. В украинском «Энергоатоме» заявили о российской провокации

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Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявили «новые власти» администрации Энергодара, который находится под контролем российских войск.

Обстрел произошел во время пересменки работников. В результате удара были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС. На месте обстрела начался пожар, заявили пророссийские власти города.

Позже «новая» администрация Энергодара сообщила о втором ударе по Запорожской АЭС. Как передает РИА Новости, снаряды попали на промплощадку станции.

Украинский «Энергоатом» подтвердил обстрел территории АЭС, назвав случившееся провокацией российских военных. По данным компании, всего днем 5 августа было три «прилета» возле промышленной площадки станции, а также попадание в высоковольтную линию связи. В компании подчеркнули, что выбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С начала российского вторжения в Украину территория станции неоднократно подвергалась обстрелам.

Сейчас АЭС находится под контролем российских сил. Как отмечал американский , войска РФ могут хранить на территории станции тяжелую военную технику, чтобы защитить ее от украинских ударов.

В начале августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил об опасениях по поводу состояния Запорожской АЭС. По его словам, на станции массово нарушаются протоколы безопасности. Гросси попросил воюющие стороны конфликта обеспечить экспертам безопасное посещение станции.

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