Война Сто шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 4 августа — здесь, а главные фотографии предыдущего дня — тут.
Главные новости:
- Три сухогруза с зерном вышли из портов Украины.
- Ночью российские войска обстреляли Днепропетровскую область. По Никополю выпустили 40 снарядов.
- «Справедливая Россия» создала «группу по расследованию антироссийской деятельности». Она потребовали уволить Ивана Урганта и Александра Васильева с Первого канала, а режиссера Александра Молочникова — из Большого театра.
- ФСБ объявила о задержании в столице Карачаево-Черкесии «сторонника украинских радикалов» планировавшего теракты.
- Amnesty International заявила, что украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах — нарушая, таким образом, законы войны. Украинские власти подчеркивают, что придерживаются всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.
- Глава подконтрольной России администрации Херсонской области Владимира Сальдо заявил о своей госпитализации. Его заменит бывший сотрудник ФСБ.
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Штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что «группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ» взяла под контроль поселком Гладосово около Светлодарска в Бахмутском районе Донецкой области, сообщает «Интерфакс».
Российские войска с конца июля пытаются вести наступление на Бахмутском направлении, сообщало ранее Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Украинские военные взяли под контроль село Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области, заявил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, в ходе боев ВСУ «уничтожили» «много» техники и пехоты ВС РФ. В настоящее время украинские военные занимают выгодные рубежи и укрепляют свои позиции, сообщил он.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Минсельхоз РФ не исключает, что Россия в ответ на санкции может запретить ввоз семян из ЕС и США
Как пишет «Коммерсант», об этом заявила заместитель главы министерства Оксана Лут на совещании 2 августа. Региональные власти, курирующие агропромышленный комплекс, уже предупредили о необходимости увеличивать закупки посадочного материала российского производства.
Сейчас у российских сельхозпредприятий высокая зависимость от импортного посадочного материала. Из-за рубежа завозится до 97% семян сахарных свеклы, до 77% подсолнечника, до 50% кукурузы, до 30% картофеля. Одномоментно заменить российской продукцией будет практически невозможно, заявили источники издания в отрасли.
При этом директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова выразила сомнение в том, что санкции будут в реальности введены, так как это грозит продовольственной безопасности страны.
По ее мнению, подобные высказывания — попытка стимулировать аграриев приобретать семена внутри страны.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
IKEA, устроившая финальную распродажу перед уходом из России, расширила зону доставки на Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.
Об этом сообщается на странице интернет-магазина IKEA, который по-прежнему работает с повышенной нагрузкой. Ожидание доступа в интернет-магазин занимает много времени — до одного часа.
«Новая администрация» Херсонской области заявила, что занимается оценкой ущерба от утерянного урожая для выплаты возможных компенсаций, сообщает «Интерфакс».
«Сейчас главная задача правительства и военно-гражданской администрации, чтобы мы помогли людям и они получили хоть какую-то компенсацию… Мы сейчас собираем информацию (об ущербе) и передадим ее, чтобы было принято решение на уровне РФ, чтобы мы могли помочь людям», — сказал Алексей Ковалев, занимающийся в «новой администрации» сельским хозяйством.
По словам Ковалева, часть урожая зерновых «была намеренно уничтожена» украинскими военными, а некоторые фермеры не могут убрать урожай озимых на территориях, близких к зоне боевых действий.
«Это ряд районных центров, например, Белозерка, Великоалександровка, где идут боевые действия или где заминированы поля. Зона, где небезопасно убирать урожай зерновых сейчас… Это реально десятки тысяч гектаров земли, пахоты, которые на данный момент не могут быть использованы», — сказал Ковалев.
Значительная часть Херсонской области была оккупирована российскими войсками вскоре после вторжения в Украину.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Глава госадминистрации Донецкой области Павел Кириленко заявил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов российскими войсками города Торез погибли семь мирных жителей, еще девять получили ранения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
18 мая лидер ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Уфе произнес ставшую знаменитой речь, сказав, в частности: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».
На Шевчука составили административный протокол по статье о «дискредитации» армии. Сначала административное дело направили из Уфы в Петербург. Петербургский суд не устроило, как составлен протокол, и дело вернули в Уфу. В середине июля протокол поправили и передали в суд в Петербурге, однако он решил, что дело все-таки должно рассматриваться в Уфе.
5 августа суд в Уфе приступил к рассмотрению протокола, но решил отложить заседание до 16 августа, чтобы сторона защиты могла ознакомиться с делом.
ФСБ объявила о задержании в столице Карачаево-Черкесии «сторонника украинских радикалов» планировавшего теракты
«В результате проведенных мероприятий в Черкесске выявлен и задержан местный житель — гражданин Российской Федераций, 1992 года рождения, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации „Правый сектор“», — цитирует «Интерфакс» заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ также распространила видеозапись, на которой задержанный в ходе допроса говорит, что «есть настрой на совершение теракта в городе Черкесске», уточняя, что рассматривал в качестве целей «прокуратуру и военкомат».
После теракта он якобы планировал уехать на поезде и встретиться с представителями «Правого сектора».
Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, в которую входят депутаты Госдумы и Совета Федерации, потребовала, чтобы руководство Первого канала уволило телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, которых парламентарии посчитали «агентами иностранного влияния».
Как сообщил «Парламентской газете» секретарь группы, депутат Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), 4 августа он направил соответствующий запрос гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Кузнецов призвал разорвать трудовые отношения с телеведущими, если они публично не поддержат российских военных в Украине и мирных жителей Донбасса.
Обстрелу ночью подверглось и Запорожье
Как сообщил исполняющий обязанности главы города Анатолий Куртев, российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в пригороде Запорожья. Люди не пострадали, повреждено производственное оборудование.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Пожалуйста, принимайте это во внимание.
Министерство обороны Великобритании — о ситуации в Украине
- После пяти месяцев оккупации намерения России в отношении Запорожской АЭС остаются неясными. Однако действия, которые российские военные предприняли на объекте, вероятно, подорвали безопасность и надежность нормальной работы станции.
- Российские силы, вероятно, действуют в районах, прилегающих к электростанции, а ранее использовали артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрела украинской территории на западном берегу Днепра.
- Российские войска, возможно, использовали более обширную территорию объекта, в частности, прилегающий город Энергодар. Там военные отдыхали, используя защищенный статус АЭС для снижения риска для своей техники и личного состава от ночных украинских атак.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Великобритания в этом конфликте поддерживает Украину.
Никополь в Днепропетровской области ночью вновь подвергся обстрелу
Глава областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что по городу было выпущено около 40 снарядов из РСЗО «Град». Повреждены 10 жилых домов, люди не пострадали.
Также обстрелам подверглись Карповская, Зеленодольская и Мировская общины.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
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С начала российского вторжения в Украине погибли 359 детей
По данным Офиса Генпрокурора Украины на утро 5 августа, еще почти 700 несовершеннолетних получили ранения.
Из украинских портов вышли три сухогруза с зерном
Из Одессы отправилось судно «Навистар», из Черноморска — «Поларнет» и «Ройен». В общей сложности на борту этих судов находится более 58 тысяч тонн кукурузы, сейчас они движутся в Стамбул, сообщает УНИАН.
Это первые суда вышедшие из порта Черноморска после начала войны. Из Одессы ранее вышло судно с грузом кукурузы, которое благополучно прошло «зерновой коридор» и пришло в Стамбул.
3 августа канцлер Германии Олаф Шольц провел одну из самых необычных пресс-конференций в своей карьере — в двух шагах от огромной газовой турбины производства Siemens, предназначенной для газопровода «Северный поток — 1».
Однако непохоже на то, что турбина в ближайшие дни покинет Германию. Проблема в том, что принять ее не готов «Газпром».
Глава подконтрольной России администрации Херсонской области Владимира Сальдо заявил о своей госпитализации. По словам Сальдо, на время его отсутствия его обязанности будет выполнять председатель «правительства» Херсонской области Сергей Елисеев.
Елисеев был назначен на этот пост в начале июля. До этого он служил в органах ФСБ и работал в администрации Калининградской области, где июля 2021 года он занимал должность первого заместителя председателя правительства.
Одним из главных событий предыдущего дня стала публикация доклада Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах — нарушая, таким образом, законы войны. Правозащитная организация подчеркнула, что это «никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России».
Власти Украины с Amnesty International категорически несогласны. В частности, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Amnesty International, «к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву».
Нет и не может быть — даже гипотетически — никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. <…> И если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться.
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