Война Сто шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 4 августа — здесь, а главные фотографии предыдущего дня — тут.

Главные новости:

Три сухогруза с зерном вышли из портов Украины.

Ночью российские войска обстреляли Днепропетровскую область. По Никополю выпустили 40 снарядов.

«Справедливая Россия» создала «группу по расследованию антироссийской деятельности». Она потребовали уволить Ивана Урганта и Александра Васильева с Первого канала, а режиссера Александра Молочникова — из Большого театра.

ФСБ объявила о задержании в столице Карачаево-Черкесии «сторонника украинских радикалов» планировавшего теракты.

Amnesty International заявила, что украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах — нарушая, таким образом, законы войны. Украинские власти подчеркивают, что придерживаются всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.

Глава подконтрольной России администрации Херсонской области Владимира Сальдо заявил о своей госпитализации. Его заменит бывший сотрудник ФСБ.

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